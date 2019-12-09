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ФИФА: «Приняли к сведению решение исполкома WADA»

9 декабря 2019, 16:25

ФИФА прокомментировала решение WADA об отстранении сборных от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на ближайшие четыре года.

— Что означает решение WADA для росийского футбола, будет ли сборная отстранена от участия в отборочном турнире ЧМ-2022 и любых других соревнованиях национальных команд, включая юношеские?

— ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполкомом WADA. ФИФА находится в контакте с WADA и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (АСОИФ), чтобы уточнить действие решения в отношении футбола, – сообщили в ФИФА.

  • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
  • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агентства.

WADA: Россия выступит под нейтральным флагом на ЧМ-2022, если отберется на турнир

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия
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