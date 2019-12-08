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  • Песьяков: «Поддерживаю акцию фанатов. Когда выходили, Джикия предложил сделать паузу на 30-й минуте»

Песьяков: «Поддерживаю акцию фанатов. Когда выходили, Джикия предложил сделать паузу на 30-й минуте»

8 декабря 2019, 23:06
7

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как защитник «Спартака» Георгий Джикия предложил ему поддержать протестную акцию фанатов во время матча 19-го тура РПЛ.

«Что касается акции, болельщики – неотъемлемая часть сезона. Они нужны. Меня впервые было так хорошо слышно сегодня после 30-й минуты. Боялся что-то ляпнуть.

Конечно, я знаю, что произошло. Я поддерживаю фанатов в этой акции. Не только я. Когда выходили, Джик сказал: «Давайте поддержим, на 30-й минуте сделаем паузу». Как видите, никто против не был», – сказал Песьяков.

  • Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».
  • Причина – ответ на задержания фанатов перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
  • По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.

Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Песьяков Сергей Джикия Георгий
Комментарии (7)
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житель СПб
1575842463
Похоже, Джикия не только на 30й минуте матча сделал паузу... Это если помнить, что он защитник, и судить по счету...
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VVM1964
1575842510
+++ !!!
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Серёга Краснодарский
1575867733
еще один. баран типа дзюбы.думай патом болтай.
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Владислав Vlad
1575868955
Вот когда МаКара уволили - надо было уходить. А сегодня это смотрелось так, что есть болельщики и есть команда и они по разные стороны стоят. Своим уходом вы показали команде, что вам плевать на неё. А команда в ответ показала вам, что им тоже плевать на футбол. Вы ушли, а никто и не заметил, кроме футболистов. Почему не вывесили баннеры в защиту болельщиков? Почему не придумали кричалки в защиту болельщиков? Что вы доказали? Да НИЧЕГО. Просто тупо оставили команду без поддержки.
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Lesha VV
1575879835
Без фанатов нет футбола . Спасибо за понимание.
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фксм85
1575882135
В Сербии тоже поддержали акцию. Если в Европе осветят эту ситуацию,чиновники будут ж..у рвать перед ЧЕ.
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