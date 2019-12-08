Песьяков: «Поддерживаю акцию фанатов. Когда выходили, Джикия предложил сделать паузу на 30-й минуте»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как защитник «Спартака» Георгий Джикия предложил ему поддержать протестную акцию фанатов во время матча 19-го тура РПЛ.

«Что касается акции, болельщики – неотъемлемая часть сезона. Они нужны. Меня впервые было так хорошо слышно сегодня после 30-й минуты. Боялся что-то ляпнуть.

Конечно, я знаю, что произошло. Я поддерживаю фанатов в этой акции. Не только я. Когда выходили, Джик сказал: «Давайте поддержим, на 30-й минуте сделаем паузу». Как видите, никто против не был», – сказал Песьяков.

Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».

Причина – ответ на задержания фанатов перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.

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