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    Песьяков: «Поддерживаю акцию фанатов. Когда выходили, Джикия предложил сделать паузу на 30-й минуте»

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как защитник «Спартака» Георгий Джикия предложил ему поддержать протестную акцию фанатов во время матча 19-го тура РПЛ.

    «Что касается акции, болельщики – неотъемлемая часть сезона. Они нужны. Меня впервые было так хорошо слышно сегодня после 30-й минуты. Боялся что-то ляпнуть.

    Конечно, я знаю, что произошло. Я поддерживаю фанатов в этой акции. Не только я. Когда выходили, Джик сказал: «Давайте поддержим, на 30-й минуте сделаем паузу». Как видите, никто против не был», – сказал Песьяков.

    • Ранее «Фратрия» объявила о том, что болельщики покинут трибуны после 30-й минуты игры с «Ростовом».
    • Причина – ответ на задержания фанатов перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
    • По ходу тура к протесту присоединились фанаты ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и других команд Премьер-лиги.

    Болельщики «Спартака» и «Ростова» покинули «Открытие Арену». Многие уходят с центральных трибун

    Источник: «Чемпионат»

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    08.12.2019 23:06
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1909

      Борат 1 час назад

      Всё равно стыдно за спартак!
      Позор хрякам!!!

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      Рейтинг: +1221

      Genz 1 час назад

      Дурдом акция. Нельзя было оскорблядь Дзюбу и не будет задержаний. Это надо же, Проплатить два автобуса в сан Марино болелам фратрии, чтобы те в далёкой стране только затем,чтобы затравить Дзюбу. Раша крепчает глупостью.

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