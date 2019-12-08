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  • Тренер «Эвертона» Фергюсон дважды обнялся с болбоями, празднуя голы в ворота «Челси»

Тренер «Эвертона» Фергюсон дважды обнялся с болбоями, празднуя голы в ворота «Челси»

8 декабря 2019, 14:42
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«Эвертон» в 16-м туре АПЛ провел первый матч без уволенного главного тренера Марку Силвы. В игре против «Челси» (3:1) ливерпульцами управлял и.о. менеджера Данкан Фергюсон.

Празднуя голы, он обнимался с болбоями. Видео доступно ниже. Благодаря победе над лондонцами «Эвертон» покинул зону вылета.

  • В качестве игрока Фергюсон десять лет выступал за «Эвертон».
  • Первым тренером специалист еще нигде не работал.
  • В качестве футболиста Фергюсон выигрывал чемпионат Шотландии.

Источник: сообщество «Рейтинг Букмекеров» в VK
Англия. Премьер-лига Эвертон Челси
Комментарии (2)
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Cules2013
1575832505
Красавчик) пацанам какие эмоции и воспоминания
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Decorhome
1575985842
Вот это настоящий футбол. Вот это эмоции
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