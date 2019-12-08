Тренер «Эвертона» Фергюсон дважды обнялся с болбоями, празднуя голы в ворота «Челси»

«Эвертон» в 16-м туре АПЛ провел первый матч без уволенного главного тренера Марку Силвы. В игре против «Челси» (3:1) ливерпульцами управлял и.о. менеджера Данкан Фергюсон.

Празднуя голы, он обнимался с болбоями. Видео доступно ниже. Благодаря победе над лондонцами «Эвертон» покинул зону вылета.