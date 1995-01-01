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    Каррера возглавил АЕК

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в Афинах. Вскоре состоится его презентация как главного тренера местного АЕКа.

    «Все готово к презентации Массимо Карреры», – информирует пресс-служба греческого клуба, выставив фотографию с места мероприятия.

    UPD:

    Фото: официальный сайт АЕКа.

    Источник: твиттер АЕКа

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии22
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      Рейтинг: +80

      NEONFOL 11 минут назад

      удачи тренер

      0
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      Рейтинг: +10819

      vladimir-7 17 минут назад

      АЕК пока на 3-м месте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      Smoking_dog 24 минуты назад

      Если Каррера с аеком возьмёт чемпионство,то цены ему не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74754

      zigbert 35 минут назад

      Успехов тебе Массимо в новом клубе!!!

      1
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      Рейтинг: +18

      Inkvizitor@ 40 минут назад

      партак такого тренера потеряли

      0
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      Рейтинг: +5635

      BRO_football 53 минуты назад

      При всём уважении, такого успеха как в Спартаке Каррера вряд ли достигнет

      0
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      Рейтинг: +743

      seth343 1 час назад

      Молодец, удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +838

      Серж 69 1 час назад

      Удачи,Массимо,успехов,брат!Буду следить с интересом за тобой,и за твоей новой командой!Ты настоящий мужик,и пусть у тебя всё получится,ты этого заслуживаешь в полной мере!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1173

      serhio80 1 час назад

      Удачи Массимо !

      4
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      Рейтинг: +15098

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Успехов, Массимо! Жаль, что не Россия.

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