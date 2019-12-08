Каррера возглавил АЕК

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в Афинах. Вскоре состоится его презентация как главного тренера местного АЕКа.

«Все готово к презентации Массимо Карреры», – информирует пресс-служба греческого клуба, выставив фотографию с места мероприятия.

Ранее афинский клуб отказался от кандидатуры Леонида Слуцкого .

. Каррера с августа 2016 по октябрь 2018 года возглавлял «Спартак».

После ухода из московской команды он нигде не работал.

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Фото: официальный сайт АЕКа.