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Каррера возглавил АЕК

8 декабря 2019, 14:23
26

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в Афинах. Вскоре состоится его презентация как главного тренера местного АЕКа.

«Все готово к презентации Массимо Карреры», – информирует пресс-служба греческого клуба, выставив фотографию с места мероприятия.

UPD:

Фото: официальный сайт АЕКа.

Источник: твиттер АЕКа
Греция. Суперлига Италия. Серия А АЕК Каррера Массимо
Комментарии (26)
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Ссппааррттаакк
1575805166
Успехов и удачи тебе Массимо.
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Boeung777
1575805684
Очень хочется, чтобы всё получилось. Удачи Массимо!
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Dizayner
1575806288
все обязательно получится! удачи массимо
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VVM1964
1575806402
С назначением , Массимо и успехов ! Еще одной не безразличной для меня командой стало больше - буду отслеживать и желать успехов АЕКу как внутри , так и международной арене ( исключение прямые встречи с российскими клубами , но если как нибудь дернут Зенит - сильно не расстроюсь ))))))) . )
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Дедуктор
1575807178
Каррера возглавил, вполне себе, серьезный клуб. Многократный чемпион. Опытный еврокубковый боец. В России, точно, болельщиков у АЕКа прибавится.
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serhio80
1575808566
Удачи Массимо !
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Серж 69
1575808909
Удачи,Массимо,успехов,брат!Буду следить с интересом за тобой,и за твоей новой командой!Ты настоящий мужик,и пусть у тебя всё получится,ты этого заслуживаешь в полной мере!
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zigbert
1575812122
Успехов тебе Массимо в новом клубе!!!
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Smoking_dog
1575812836
Если Каррера с аеком возьмёт чемпионство,то цены ему не будет
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Frankfurt Am Main
1575816281
Желаю удачи от всей души!
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