Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    У «Зенита» рекордный отрыв в РПЛ перед зимней паузой. Только один раз чемпионом становилась команда, не лидировавшая к зиме

    «Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ лидером. Отрыв действующих чемпионов от второго места составляет десять очков. Это рекорд. До этого максимальным гандикапом был показатель «Локомотива» в сезоне-2017/18 – восемь очков.

    Только один раз в РПЛ брала чемпионат команда, не лидировавшая к зиме. Это был ЦСКА в сезоне-2013/14.

    • Вторым в РПЛ идет «Краснодар».
    • «Зенит» на следующей неделе проведет выездной матч Лиги чемпионов против «Бенфики» в борьбе за путевку в плей-офф.
    • У «Зенита» самый дорогой состав в лиге.

    Источник: твиттер Александра Дорского

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:25
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      Muhametshin 3 минуты назад

      Зенитушка на судейской подпитке ещё оторвёться от преследователей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1032

      alarm 6 минут назад

      куда более угарно, что народный кружок хряков отстаёт на 23 очка. позор рылам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1032

      alarm 7 минут назад

      а ведь ещё недавно были на 5 месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      NEONFOL 22 минуты назад

      Ничего, подождём, рано или поздно газовиков посадят и растреляют за воровство, зенит по миру пойдёт, потому что откровенно если смотреть, у зеньки школа отстой, молодёжки считай и нет, живут за счёт бабок и покупок, игроки судьи, всё это рухнет, потом все увидят что это за команда, не в обиду болелам, надо смотреть правде в глаза

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +207

      huntelaar25 > NEONFOL 12 минут назад

      Ну и какой ты после этого любитель футбола?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      NEONFOL > huntelaar25 9 минут назад

      на правду дураки обижаются, давай ка вспомни кто из состава вырос со школы зенита, куплены просто тупо все за народные бабки, и ты мне тут базаришь про футбол? ты идиот, футбола тут давно нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +106

      mikatv > NEONFOL 5 минут назад

      Малыш, а какая команда в РПЛ не за народные бабки? Расскажи нам, страдалец о народном бабле)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74750
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru