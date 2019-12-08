У «Зенита» рекордный отрыв в РПЛ перед зимней паузой. Только один раз чемпионом становилась команда, не лидировавшая к зиме

«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ лидером. Отрыв действующих чемпионов от второго места составляет десять очков. Это рекорд. До этого максимальным гандикапом был показатель «Локомотива» в сезоне-2017/18 – восемь очков.

Только один раз в РПЛ брала чемпионат команда, не лидировавшая к зиме. Это был ЦСКА в сезоне-2013/14.