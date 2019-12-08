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  • У «Зенита» рекордный отрыв в РПЛ перед зимней паузой. Только один раз чемпионом становилась команда, не лидировавшая к зиме

У «Зенита» рекордный отрыв в РПЛ перед зимней паузой. Только один раз чемпионом становилась команда, не лидировавшая к зиме

8 декабря 2019, 13:25
72

«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ лидером. Отрыв действующих чемпионов от второго места составляет десять очков. Это рекорд. До этого максимальным гандикапом был показатель «Локомотива» в сезоне-2017/18 – восемь очков.

Только один раз в РПЛ брала чемпионат команда, не лидировавшая к зиме. Это был ЦСКА в сезоне-2013/14.

  • Вторым в РПЛ идет «Краснодар».
  • «Зенит» на следующей неделе проведет выездной матч Лиги чемпионов против «Бенфики» в борьбе за путевку в плей-офф.
  • У «Зенита» самый дорогой состав в лиге.

Источник: твиттер Александра Дорского
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (72)
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NEONFOL
1575801701
Ничего, подождём, рано или поздно газовиков посадят и растреляют за воровство, зенит по миру пойдёт, потому что откровенно если смотреть, у зеньки школа отстой, молодёжки считай и нет, живут за счёт бабок и покупок, игроки судьи, всё это рухнет, потом все увидят что это за команда, не в обиду болелам, надо смотреть правде в глаза
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Muhametshin
1575802855
Зенитушка на судейской подпитке ещё оторвёться от преследователей
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ArReal
1575804077
Да отдайте им уже медали - и доп комплект судьям не забудьте вручить...Интересно им самим не противно так выигрывать чемпионат...Блевать охота от таких чемпионств...
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Вальдемар IV
1575804950
с дюковым по-другому бы не было, царь назначал же
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paracetamol
1575806596
Зенит - чемпион!
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Kollljan
1575810038
Десятое место мяса в турнирной таблице перед зимним перерывом, будет всю зиму мозолить им глаза. Мясные болелы пол года будут исходить на гавно. Более приятного момента нет для меня.
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alex1951
1575811590
Тогда какие проблемы? Вручить им перед Новым годом золотые медальки ,присвоить ЗМС ,тем у кого нет,выдать премии по 10 лимонов,отправить отдыхать на Мальдивы ,чтобы финал Лиги Ч. встретили в боевой готовности.Особое внимание уделить Дзю. Сиделку, 5 разовое питание, караоке и тд))))
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NEONFOL
1575813473
мне нравится когда зенитовцы минусуют, что вы этим показать то хотите, скрываете комментарии мои? господи, вы жалкие
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ufos73
1575814002
В кабинетах перестарались... Как говорится заставь дурака путину прислуживать...
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Серж 69
1575817485
Почитал я тут,кто и что тут пишет.Зенитовцы радуются,остальные по разному,но,в целом,сыплют проклятиями.Что тут сказать,в этом сезоне для Зенита получается лёгкая прогулка,но это не он так силён,сколько остальные очень сдали,и прилично,на самих себя непохожи,вот это и печально.Зенит то,что?Даётся игра,соперники позволяют себя обыгрывать,почему бы и не побеждать?Отрыв большой,но и больше они не прочь сделать,если идёт.Мало ли,во втором круге пригодится.Купили,не купили-тут уж утвердительно не скажешь,слова это так,одни слова и есть,тут доказательства нужны,а их нет,я понимаю.Другие клубы,получается,также воду на мельницу Зенита льют,то вничью сыграют,то и вовсе проигрывают неожиданно,причём соперникам более слабым,и кто же тут виноват?Побеждайте,уж "свои" то очки берите,но тут и этого нет,какая-то невразумительность полная,все словно сговорились,играют слабо,причём не отрезками отдельными,а весь чемп.Для самого Зенита всё это не столь и хорошо,борьбы почти нет,нет матчей,которые нужно вырывать на жилах,поневоле расслабляешься...А если бы чемп был гораздо более конкурентным и непредсказуемым,то для всех ведущих наших клубов это пошло бы только на пользу,только в жёстких условиях есть рост,при расслабоне мастерство теряется;настаёт время еврокубков и нас тыкают в лужу мордой,как нашкодивших щенков.Я за то,чтобы клубы наши стали сильнее,намного сильнее,это и Зенита касается,пора бы прекратить этот европейский позор и жалкую,беспомощную возню,назвать которую игрой язык не поворачивается.
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