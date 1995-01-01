Месси: «Мы с Роналду конкурируем на равных в течение 10 лет. Это войдет в историю»

Взял бы да и сказал,учитывая возраст:Я хочу разделить именно этот трофей с Роналду!Уверен,вся общественность бы оценила этот шаг и все были бы в восторге!!!Весь мир бы радовался миру)))Ведь наверное никто из них двоих этот трофей больше не получит.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал противостояние с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Мы конкурируем на равных в течение 10 лет. Не уверен, что мы осознаем то, что это необычайно. Это войдет в историю. Два игрока такого калибра, состязающиеся столько лет – это не является чем-то привычным», – сказал Месси.
- Месси в шестой раз завоевал «Золотой мяч».
- У Роналду пять «Золотых мячей». По итогам 2019 года он занял третье место в голосовании.
Месси: «Когда Роналду сравнялся со мной по «Золотым мячам», должен признать, я слегка расстроился»