Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Месси: «Мы с Роналду конкурируем на равных в течение 10 лет. Это войдет в историю»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал противостояние с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Мы конкурируем на равных в течение 10 лет. Не уверен, что мы осознаем то, что это необычайно. Это войдет в историю. Два игрока такого калибра, состязающиеся столько лет – это не является чем-то привычным», – сказал Месси.

    • Месси в шестой раз завоевал «Золотой мяч».
    • У Роналду пять «Золотых мячей». По итогам 2019 года он занял третье место в голосовании.

    Месси: «Когда Роналду сравнялся со мной по «Золотым мячам», должен признать, я слегка расстроился»


    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1010

      Romio-xxx 1 час назад

      Взял бы да и сказал,учитывая возраст:Я хочу разделить именно этот трофей с Роналду!Уверен,вся общественность бы оценила этот шаг и все были бы в восторге!!!Весь мир бы радовался миру)))Ведь наверное никто из них двоих этот трофей больше не получит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8910

      DeStar > Romio-xxx 25 минут назад

      в теории возможно, стоит только их клубам успеть взять лч и получат, даже если не будут в этой же лч божить, и условный роналду в италии забьёт голов 15 и будет на какой 5ой строчке бомбардиров. И в целом шансы есть у всех, у роналду просто меньше времени , буквально этот и может след сезон в юве, юве способен взять лч. А месси с барсой за 3 года ( например) 1 раз лч взять способен уж точно

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74709
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru