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  • Месси: «Мы с Роналду конкурируем на равных в течение 10 лет. Это войдет в историю»

Месси: «Мы с Роналду конкурируем на равных в течение 10 лет. Это войдет в историю»

4 декабря 2019, 18:42
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал противостояние с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мы конкурируем на равных в течение 10 лет. Не уверен, что мы осознаем то, что это необычайно. Это войдет в историю. Два игрока такого калибра, состязающиеся столько лет – это не является чем-то привычным», – сказал Месси.

  • Месси в шестой раз завоевал «Золотой мяч».
  • У Роналду пять «Золотых мячей». По итогам 2019 года он занял третье место в голосовании.

Месси: «Когда Роналду сравнялся со мной по «Золотым мячам», должен признать, я слегка расстроился»


Источник: France Football
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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Romio-xxx
1575476267
Взял бы да и сказал,учитывая возраст:Я хочу разделить именно этот трофей с Роналду!Уверен,вся общественность бы оценила этот шаг и все были бы в восторге!!!Весь мир бы радовался миру)))Ведь наверное никто из них двоих этот трофей больше не получит.
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