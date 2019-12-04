Месси: «Мы с Роналду конкурируем на равных в течение 10 лет. Это войдет в историю»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал противостояние с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мы конкурируем на равных в течение 10 лет. Не уверен, что мы осознаем то, что это необычайно. Это войдет в историю. Два игрока такого калибра, состязающиеся столько лет – это не является чем-то привычным», – сказал Месси.

Месси в шестой раз завоевал «Золотой мяч».

У Роналду пять «Золотых мячей». По итогам 2019 года он занял третье место в голосовании.

Месси: «Когда Роналду сравнялся со мной по «Золотым мячам», должен признать, я слегка расстроился»



