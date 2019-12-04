Черчесов: «Если вижу в окно, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции проекта «Спорт – норма жизни» высказался о создании условий для развития футбола.

«Честно говоря, мне все равно, в какой форме будет реализовываться этот проект, главное, чтобы дети и взрослые имели возможность заниматься футболом. Мне становится теплее, когда я вижу, что люди занимаются футболом. Надо создавать условия: устанавливать площадки во дворах, делать футбол доступным. Если я увижу из окна, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть», – сказал Черчесов.

Черчесов – третий тренер в истории сборной России по числу побед