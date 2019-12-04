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  • Черчесов: «Если вижу в окно, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть»

Черчесов: «Если вижу в окно, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть»

4 декабря 2019, 14:48
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции проекта «Спорт – норма жизни» высказался о создании условий для развития футбола.

«Честно говоря, мне все равно, в какой форме будет реализовываться этот проект, главное, чтобы дети и взрослые имели возможность заниматься футболом. Мне становится теплее, когда я вижу, что люди занимаются футболом. Надо создавать условия: устанавливать площадки во дворах, делать футбол доступным. Если я увижу из окна, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть», – сказал Черчесов.

Черчесов – третий тренер в истории сборной России по числу побед

Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Давид59
1575461055
Чего уж там во двор? Давай заявляй себя 3-м вратарём в сборную
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Plyash
1575462735
Узнают ли тебя детишки и на какую позицию определяют?
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Стаz
1575477737
А двор то в Австрии
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mihail200606
1575479144
Ты бы тренеровал бы лучше.. А не с детьми пинал..
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Владислав Vlad
1575560480
«Если вижу в окно, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть» Саламыч, карты до добра не доведут. Лучше не играй.)))
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