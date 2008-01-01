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    Черчесов: «Если вижу в окно, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции проекта «Спорт – норма жизни» высказался о создании условий для развития футбола.

    «Честно говоря, мне все равно, в какой форме будет реализовываться этот проект, главное, чтобы дети и взрослые имели возможность заниматься футболом. Мне становится теплее, когда я вижу, что люди занимаются футболом. Надо создавать условия: устанавливать площадки во дворах, делать футбол доступным. Если я увижу из окна, что дети играют, то и сам могу выйти во двор и начать играть», – сказал Черчесов.

    Черчесов – третий тренер в истории сборной России по числу побед

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +955

      Давид59 26 минут назад

      Чего уж там во двор? Давай заявляй себя 3-м вратарём в сборную

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