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  • Агент Маньяков: «Динамо» ищет ребят на две позиции: опорника и нападающего»

Агент Маньяков: «Динамо» ищет ребят на две позиции: опорника и нападающего»

3 декабря 2019, 21:59
4

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что «Динамо» намерено усилить две позиции во время зимнего трансферного окна.

«Сейчас «Динамо» представляет единый коллектив, сидящий в одной лодке и гребущий в одном направлении. Для руководителей клуба Кирилл Новиков (главный тренер – примечание «Бомбардира») – удобный вариант. А футболисты поверили в его идеи. Всем хорошо и результат на лицо.

Глобальных изменений зимой в «Динамо» не будет. Ищут ребят на две позиции: опорника и нападающего. Уже есть кандидаты, в числе которых наш Даниил Фомин (полузащитник «Уфы» – примечание «Бомбардира»). А если возьмут еще и того, кого хотят, команда будет очень грозной силой.

Состав, собранный Романом Орещуком, по потенциалу неплох. Но основную задачу найти центрфорварда (Игбун все-таки не подходит на эту роль) не выполнили. Зато есть конкуренция, на паре позиций есть сразу несколько отличных футболистов», – написал Маньяков в своем телеграм-канале.

  • По итогам 18 туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Летом московский клуб потратил на трансферы 35,2 миллиона евро (данные Transfermarkt).

Источник: Телеграм-канал Александра Маньякова
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1575431322
Куда ВАДА смотрит, не пущайте маньяков в спорт.
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Chingis17rus
1575434746
Локомотив выиграли, как говорят в боксе, в виду явного преимущества.
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Oldtrafford83
1575436487
Агент маньяков звучит зловеще))
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