Агент Маньяков: «Динамо» ищет ребят на две позиции: опорника и нападающего»

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что «Динамо» намерено усилить две позиции во время зимнего трансферного окна.

«Сейчас «Динамо» представляет единый коллектив, сидящий в одной лодке и гребущий в одном направлении. Для руководителей клуба Кирилл Новиков (главный тренер – примечание «Бомбардира») – удобный вариант. А футболисты поверили в его идеи. Всем хорошо и результат на лицо.

Глобальных изменений зимой в «Динамо» не будет. Ищут ребят на две позиции: опорника и нападающего. Уже есть кандидаты, в числе которых наш Даниил Фомин (полузащитник «Уфы» – примечание «Бомбардира»). А если возьмут еще и того, кого хотят, команда будет очень грозной силой.

Состав, собранный Романом Орещуком, по потенциалу неплох. Но основную задачу найти центрфорварда (Игбун все-таки не подходит на эту роль) не выполнили. Зато есть конкуренция, на паре позиций есть сразу несколько отличных футболистов», – написал Маньяков в своем телеграм-канале.