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  • Александр Кержаков: «Дзюба умеет забивать, а Черчесов научит сборную не пропускать»

Александр Кержаков: «Дзюба умеет забивать, а Черчесов научит сборную не пропускать»

3 декабря 2019, 18:51
16

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.

«Почти все соперники нам по силам. У нас хороший тренерский штаб, который учтет все недочеты, допущенные в матчах против бельгийцев в квалификации. А все остальные нам по силам.

Станислав Черчесов не хуже меня разбирается в том, как забивать голы. У него есть Артем Дзюба, которого не нужно учить. Дзюба умеет забивать, а главный тренер научит сборную не пропускать», – сказал Кержаков.

  • Россияне попали в группу B. Соперники – Бельгия, Дания и Финляндия.
  • Матчи Евро-2020 будут сыграны в 12 городах Европы. Финал турнира пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Дзюба Артем Кержаков Александр Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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mihail200606
1575389123
Чушь какая то.. Года 3 уже учит как не пропускать и что-то никак..
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vladimir-7
1575390048
Саша, с возрастом ты глупеешь, Дзюба может забивать? От него как от штанги мяч может попадать в ворота и это, в свое время, использовал Халк.
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NEONFOL
1575390342
аршавкин, кержаков, быстров, дзюба тоже начал, это совпадение или в зените тупеют
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DOCTOR PENALTY
1575391121
Если бы было всё так просто, выиграли бы ЧМ в России.
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Старикан
1575392595
"....тренер научит сборную не пропускать"...может сам в ворота встанет?
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erma
1575397053
«Дзюба умеет забивать, а Черчесов научит сборную не пропускать, а Кержаков научит мечтать.»
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Plyash
1575408843
Сашенька,хороший ты мужик,но большой оптимист. Про Дзюбло просто промолчу,на Евро С-Маринки не будет. Ну а как Черчесов учит наших не пропускать,мы уже видим второй год,особенно с серьёзными соперниками.
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Brabus71
1575419332
Ключевые слова не хуже меня разбирается, как забивать голы...
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Серёга Краснодарский
1575435844
Саша как хотелось-бы что-бы ты был прав а тебе эти подлизсейфы зачем?
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zigbert
1575461204
Все разложил по полочкам и теперь вперед за громкими победами.
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