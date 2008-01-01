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    Александр Кержаков: «Дзюба умеет забивать, а Черчесов научит сборную не пропускать»

    Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.

    «Почти все соперники нам по силам. У нас хороший тренерский штаб, который учтет все недочеты, допущенные в матчах против бельгийцев в квалификации. А все остальные нам по силам.

    Станислав Черчесов не хуже меня разбирается в том, как забивать голы. У него есть Артем Дзюба, которого не нужно учить. Дзюба умеет забивать, а главный тренер научит сборную не пропускать», – сказал Кержаков.

    • Россияне попали в группу B. Соперники – Бельгия, Дания и Финляндия.
    • Матчи Евро-2020 будут сыграны в 12 городах Европы. Финал турнира пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +15056

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Если бы было всё так просто, выиграли бы ЧМ в России.

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      Рейтинг: +235

      hofman 21 минуту назад

      ну не могут наши без оплеух, чую раскатают наших на евро. после Евро с Хидингом тоже возомнили из себя. Бразилия вас не чему не научила

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      NEONFOL 26 минут назад

      аршавкин, кержаков, быстров, дзюба тоже начал, это совпадение или в зените тупеют

      0
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      Рейтинг: +10665

      vladimir-7 31 минуту назад

      Саша, с возрастом ты глупеешь, Дзюба может забивать? От него как от
      штанги мяч может попадать в ворота и это, в свое время, использовал
      Халк.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6328

      mihail200606 47 минут назад

      Чушь какая то.. Года 3 уже учит как не пропускать и что-то никак..

      1
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      Рейтинг: +941

      Давид59 53 минуты назад

      "...Станислав Черчесов не хуже меня разбирается в том, как забивать голы". Поскромничал Санёк.

      0
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