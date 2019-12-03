Александр Кержаков: «Дзюба умеет забивать, а Черчесов научит сборную не пропускать»

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.

«Почти все соперники нам по силам. У нас хороший тренерский штаб, который учтет все недочеты, допущенные в матчах против бельгийцев в квалификации. А все остальные нам по силам.

Станислав Черчесов не хуже меня разбирается в том, как забивать голы. У него есть Артем Дзюба, которого не нужно учить. Дзюба умеет забивать, а главный тренер научит сборную не пропускать», – сказал Кержаков.