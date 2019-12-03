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  • Бартомеу – о «Золотом мяче» Месси: «Победил лучший игрок мира всех времен»

Бартомеу – о «Золотом мяче» Месси: «Победил лучший игрок мира всех времен»

3 декабря 2019, 08:15
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отметил победу форварда каталонского клуба Лионеля Месси в премии «Золотой мяч».

«Победил лучший игрок мира всех времен. Футбол и «Барселона» празднуют очередное потрясающее достижение. Мои поздравления, Лео», – написал Бартомеу.

  • Для аргентинца это уже шестая победа в премии.
  • В 2019 году Месси выиграл Примеру и стал бронзовым призером Кубка Америки.
  • Статистика 32-летнего форварда с начала календарного года: 54 матча, 46 голов и 18 ассистов.

Источник: Твиттер Жозепа Бартомеу
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Бартомеу Жозеп
Комментарии (1)
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Avaretz
1575353521
Походу Месси, если даже год не будет играть в футбол из-за травмы то все равно получит Золотой мяч
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