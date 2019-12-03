Бартомеу – о «Золотом мяче» Месси: «Победил лучший игрок мира всех времен»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отметил победу форварда каталонского клуба Лионеля Месси в премии «Золотой мяч».
«Победил лучший игрок мира всех времен. Футбол и «Барселона» празднуют очередное потрясающее достижение. Мои поздравления, Лео», – написал Бартомеу.
- Для аргентинца это уже шестая победа в премии.
- В 2019 году Месси выиграл Примеру и стал бронзовым призером Кубка Америки.
- Статистика 32-летнего форварда с начала календарного года: 54 матча, 46 голов и 18 ассистов.
Источник: Твиттер Жозепа Бартомеу