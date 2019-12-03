Бартомеу – о «Золотом мяче» Месси: «Победил лучший игрок мира всех времен»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отметил победу форварда каталонского клуба Лионеля Месси в премии «Золотой мяч».

«Победил лучший игрок мира всех времен. Футбол и «Барселона» празднуют очередное потрясающее достижение. Мои поздравления, Лео», – написал Бартомеу.