Невеста Зинченко: «От Гвардиолы исходит сексуальность, энергетика. Он умеет обворожить»

Журналистка и телеведущая Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказала о своем впечатлении от тренера Хосепа Гвардиолы.

«Мне кажется, у него какая-то особенная энергетика. Он далеко не типаж моего идеального мужчины, но от него исходит сексуальность, энергетика, что-то у него есть. Он умеет обворожить, у него необычные глаза.

Есть человек, на которого хочется смотреть. Он такой и есть. За ним интересно наблюдать, его манера, как он говорит, жестикулирует, смотрит, задумывается. Он интересный. Думаю, поэтому он и нравится всем девушкам.

– Он в обычной жизни тоже такой же лапочка?

– Да. Видела его в конце августа в центре Манчестера, я пила кофе, а он шел со своими детьми. Припарковался где-то на углу непонятной мне улицы, спокойно шел с детьми, семьей, гулял, улыбается всем. Люди к нему подходят, он со всеми здоровается. Будто мэр города», – сказала Седан.

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