Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Невеста Зинченко: «От Гвардиолы исходит сексуальность, энергетика. Он умеет обворожить»

    Журналистка и телеведущая Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказала о своем впечатлении от тренера Хосепа Гвардиолы.

    «Мне кажется, у него какая-то особенная энергетика. Он далеко не типаж моего идеального мужчины, но от него исходит сексуальность, энергетика, что-то у него есть. Он умеет обворожить, у него необычные глаза.

    Есть человек, на которого хочется смотреть. Он такой и есть. За ним интересно наблюдать, его манера, как он говорит, жестикулирует, смотрит, задумывается. Он интересный. Думаю, поэтому он и нравится всем девушкам.

    – Он в обычной жизни тоже такой же лапочка?

    – Да. Видела его в конце августа в центре Манчестера, я пила кофе, а он шел со своими детьми. Припарковался где-то на углу непонятной мне улицы, спокойно шел с детьми, семьей, гулял, улыбается всем. Люди к нему подходят, он со всеми здоровается. Будто мэр города», – сказала Седан.

    Зинченко сделал предложение своей девушке после выхода Украины на Евро-2020


    Источник: Ua.tribuna.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74682
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru