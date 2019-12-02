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  • Невеста Зинченко: «От Гвардиолы исходит сексуальность, энергетика. Он умеет обворожить»

Невеста Зинченко: «От Гвардиолы исходит сексуальность, энергетика. Он умеет обворожить»

2 декабря 2019, 17:21
10

Журналистка и телеведущая Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказала о своем впечатлении от тренера Хосепа Гвардиолы.

«Мне кажется, у него какая-то особенная энергетика. Он далеко не типаж моего идеального мужчины, но от него исходит сексуальность, энергетика, что-то у него есть. Он умеет обворожить, у него необычные глаза.

Есть человек, на которого хочется смотреть. Он такой и есть. За ним интересно наблюдать, его манера, как он говорит, жестикулирует, смотрит, задумывается. Он интересный. Думаю, поэтому он и нравится всем девушкам.

– Он в обычной жизни тоже такой же лапочка?

– Да. Видела его в конце августа в центре Манчестера, я пила кофе, а он шел со своими детьми. Припарковался где-то на углу непонятной мне улицы, спокойно шел с детьми, семьей, гулял, улыбается всем. Люди к нему подходят, он со всеми здоровается. Будто мэр города», – сказала Седан.

Зинченко сделал предложение своей девушке после выхода Украины на Евро-2020


Источник: Ua.tribuna.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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Томик
1575298642
Завязывай с этими кабриолетами, Александр. Найди себе достойную жену, которая не будет хрень про сексуальность чужих мужчин нести в СМИ. Или хотя бы запрети называть себя своей невестой. Пусть подругой представляется. Смотри, ещё фамилию твою будет носить.
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Stavropolets
1575299940
Судя по ее рассказу надо искать другую подругу
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AZ
1575301152
Влада Седан - баклажан...
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Makaweli
1575301405
Не просто так его играть пускают, а Седан то на передок и задок слаба!
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Серж 69
1575302386
Да,Хосеп такой,обворожительный,галантный,испанцы,они такие..Вполне возможно,что и лукавец опытный,знатный.Зинченко нужно быть настороже,а то ведь,кто его знает,и футбольные занятия он проводит,да и занятия иного рода ему не чужды.
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zabvo9406
1575302885
Хохлушки, они такие!!!!
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Mister_Tomsk
1575302948
Походу она получит салом по е балу)))))
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Proker
1575308042
Скоро она его хлеб с солью угостить,а на десерт хеп-хоп...
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Plyash
1575318670
Ну так возьми да роди от Хосепа пацанчика,глядишь,звездой в России будет.
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Давид59
1575388429
Читал воспоминания Ибры об этой "лапочке" по фамилии Гвардиола. Там он совсем "не лапочка"
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