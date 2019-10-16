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  • Зинченко сделал предложение своей девушке после выхода Украины на Евро-2020

Зинченко сделал предложение своей девушке после выхода Украины на Евро-2020

16 октября 2019, 19:20
26

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, украинской журналистке и телеведущей Владе Седан.

«Самое главное «да» в моей жизни», – написал Зинченко в своем инстаграме, выложив фотографию, где он делает предложение Седан на поле киевского НСК «Олимпийский». Несколькими днями ранее на этом стадионе сборная Украины обеспечила себе досрочный выход на Евро-2020, обыграв Португалию (2:1).

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Публикация от text (@zinchenko_96)

В комментариях к посту Седан ответила в стиле нападающего сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду: «Siiiiiiiiiiiiii» (в переводе с испанского – «да»).

«Никогда не меняйся, Алекс». «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией

Источник: инстаграм Александра Зинченко
Англия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Украина Манчестер Сити
Комментарии (26)
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Добрый Бобер
1571243102
Владааа Седааан! Баклажан!
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srg38
1571245475
В ладе седан сделать предложение, ну такое себе))
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Mister_Tomsk
1571247536
годик она пиарнется на нем, и съе банет к негру))) а он будет плакаться
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slavа0508
1571248737
Помнится Новосёлцев сделал предложение на стадионе при зрителях,,итог срачь не могут спокойно даже развестись не поделят бабло,,,Вывод ,,,настоящая любовь не любит рисовок,,,
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BRO_football
1571249326
Несколько месяцев - год поживут нормальной жизнью, а потом начнутся скандалы и раздел имущества.
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Woodbreak
1571249437
две светловолосые обезьяны нашли себя
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O-kolesov
1571251523
А если бы не вышла сб.Украины на Евро 2020, то в девках осталась бы ?
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portero
1571286707
А почему на испанском "да"..... живет что ли там?
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Etiainen
1571292379
Новости, которые мы заслужили
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zigbert
1571323329
Во время матча было бы круче.
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