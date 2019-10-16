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    Зинченко сделал предложение своей девушке после выхода Украины на Евро-2020

    Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, украинской журналистке и телеведущей Владе Седан.

    «Самое главное «да» в моей жизни», – написал Зинченко в своем инстаграме, выложив фотографию, где он делает предложение Седан на поле киевского НСК «Олимпийский». Несколькими днями ранее на этом стадионе сборная Украины обеспечила себе досрочный выход на Евро-2020, обыграв Португалию (2:1).

    text

    Публикация от text (@zinchenko_96)

    В комментариях к посту Седан ответила в стиле нападающего сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду: «Siiiiiiiiiiiiii» (в переводе с испанского – «да»).

    «Никогда не меняйся, Алекс». «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией

    Источник: инстаграм Александра Зинченко

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1285

      srg38 17 минут назад

      В ладе седан сделать предложение, ну такое себе))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +859

      Niko 24 минуты назад

      Молодцы, красиво, её же он вроде целовал в эфире?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      giluxa1963 34 минуты назад

      а девушка в чем провинилась

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1334

      richi 38 минут назад

      Пари проиграл? Ставил на то,что не выйграют...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15915

      DVOK68 44 минуты назад

      Любви!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      Shaitan. 54 минуты назад

      попал парень...

      0
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      Рейтинг: +1264

      upiter622 > Shaitan. 38 минут назад

      Думаю наоборот,попала она!
      Теперь после каждого проигрыша,посыпятся матюги в ее адрес!)))

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      Рейтинг: +3510

      Добрый Бобер 57 минут назад

      Владааа Седааан! Баклажан!

      8
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      Рейтинг: +1285

      srg38 > Добрый Бобер 18 минут назад

      Ахах

      0
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