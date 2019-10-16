Зинченко сделал предложение своей девушке после выхода Украины на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, украинской журналистке и телеведущей Владе Седан.

«Самое главное «да» в моей жизни», – написал Зинченко в своем инстаграме, выложив фотографию, где он делает предложение Седан на поле киевского НСК «Олимпийский». Несколькими днями ранее на этом стадионе сборная Украины обеспечила себе досрочный выход на Евро-2020, обыграв Португалию (2:1).

text text text Публикация от text (@zinchenko_96) 16 Окт 2019 в 8:20 PDT

В комментариях к посту Седан ответила в стиле нападающего сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду: «Siiiiiiiiiiiiii» (в переводе с испанского – «да»).

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