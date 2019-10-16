Зинченко сделал предложение своей девушке после выхода Украины на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке, украинской журналистке и телеведущей Владе Седан.
«Самое главное «да» в моей жизни», – написал Зинченко в своем инстаграме, выложив фотографию, где он делает предложение Седан на поле киевского НСК «Олимпийский». Несколькими днями ранее на этом стадионе сборная Украины обеспечила себе досрочный выход на Евро-2020, обыграв Португалию (2:1).
В комментариях к посту Седан ответила в стиле нападающего сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду: «Siiiiiiiiiiiiii» (в переводе с испанского – «да»).
«Никогда не меняйся, Алекс». «Манчестер Сити» оценил празднование Зинченко после победы над Португалией
Источник: инстаграм Александра Зинченко