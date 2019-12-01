Головин: «Согласен с де Брюйне – должна быть нормальная жеребьевка Евро-2020»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поддержал высказывание хавбека «Манчестер Сити» и Бельгии Кевина де Брюйне, назвавшего «позором» жеребьевку Евро-2020.

«Что касается слов Де Брeйне, согласен, это не очень хорошо. Должна быть нормальная жеребьeвка. Но мне не так уж и важно, с кем играть, я просто в ожидании турнира. Прикольно, что Евро пройдeт в разных странах», – сказал Головин.

Ранее де Брюйне выразил недоумение по поводу того, что некоторые группы на Евро-2020 были известны еще до жеребьевки из-за особых условий.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

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