Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Головин: «Согласен с де Брюйне – должна быть нормальная жеребьевка Евро-2020»

Головин: «Согласен с де Брюйне – должна быть нормальная жеребьевка Евро-2020»

1 декабря 2019, 10:03

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поддержал высказывание хавбека «Манчестер Сити» и Бельгии Кевина де Брюйне, назвавшего «позором» жеребьевку Евро-2020.

«Что касается слов Де Брeйне, согласен, это не очень хорошо. Должна быть нормальная жеребьeвка. Но мне не так уж и важно, с кем играть, я просто в ожидании турнира. Прикольно, что Евро пройдeт в разных странах», – сказал Головин.

  • Ранее де Брюйне выразил недоумение по поводу того, что некоторые группы на Евро-2020 были известны еще до жеребьевки из-за особых условий.
  • Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

Платини: «Де Брюйне должен жаловаться на жеребьевку Евро-2020 политикам Бельгии»

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Монако Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Головин Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+