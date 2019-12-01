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  • Платини: «Де Брюйне должен жаловаться на жеребьевку Евро-2020 политикам Бельгии»

Платини: «Де Брюйне должен жаловаться на жеребьевку Евро-2020 политикам Бельгии»

1 декабря 2019, 08:57
6

Бывший президент УЕФА Мишель Платини ответил на высказывание полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне, назвавшего «позором» жеребьевку Евро-2020.

«Если бельгийцы так хотели играть на чемпионате Европы дома, то им нужно было просто построить новый стадион. Насколько мне известно, Брюссель должен был принять четыре матча Евро-2020, включая четвертьфинал.

Однако из-за того, что стадион не был построен, игры были перенесены в Лондон. Поэтому де Брюйне должен жаловаться политикам своей страны», – сказал Платини.

  • Ранее де Брюйне выразил недоумение по поводу того, что некоторые группы на Евро-2020 были известны еще до жеребьевки из-за особых условий.
  • Бельгия сыграет в группе с Россией, Данией и Финляндией.
  • Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

Источник: HLN

Бельгийская ежедневная газета на нидерландском языке. Наиболее крупнотиражное периодическое издание Бельгии.

Отбор ЧЕ-2020 Бельгия Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Платини Мишель
Комментарии (6)
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Retiremen_VMF
1575183523
Все очень удобно. Еще немножко и чемпионские титулы будут просто вычисляться не проводя игр потому, что играть матчи не позволит политическая обстановка между той или иной командой. О спорт, ты мир!!!!
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Viper for CSKA
1575185087
А Платини не кажется, что он оборзел? Бельгия сама разберётся, что ей делать, без лезущего не в своё дело чиновника. Руководство далеко не каждой страны считает нормальным вбухать миллионы евро из налоговых отчислений в строительство и последующее содержание объекта, который будет нужен для проведения краткосрочного мероприятия (чтобы самим на футбол сходить на халяву или политическое решение какое-нибудь под шумок продвинуть), вместо того, чтобы вложить их во что-то дельное. Не всем в мире приятна концепция, известная под названием "Пир во время чумы". Понятно, что спортивные чиновники давно нашли того самого, идеального партнёра, как и строительные компании, но это не повод на что-то бельгийцам указывать. Не удивлюсь, если они без всяких стадионов титул возьмут, а некоторые и с великолепной ареной дальше Копенгагена вряд ли съездить смогут.
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