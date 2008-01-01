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    Платини: «Де Брюйне должен жаловаться на жеребьевку Евро-2020 политикам Бельгии»

    Бывший президент УЕФА Мишель Платини ответил на высказывание полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне, назвавшего «позором» жеребьевку Евро-2020.

    «Если бельгийцы так хотели играть на чемпионате Европы дома, то им нужно было просто построить новый стадион. Насколько мне известно, Брюссель должен был принять четыре матча Евро-2020, включая четвертьфинал.

    Однако из-за того, что стадион не был построен, игры были перенесены в Лондон. Поэтому де Брюйне должен жаловаться политикам своей страны», – сказал Платини.

    • Ранее де Брюйне выразил недоумение по поводу того, что некоторые группы на Евро-2020 были известны еще до жеребьевки из-за особых условий.
    • Бельгия сыграет в группе с Россией, Данией и Финляндией.
    • Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

    Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

    Источник: HLN

    Бельгийская ежедневная газета на нидерландском языке. Наиболее крупнотиражное периодическое издание Бельгии.

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +975

      Retiremen_VMF 19 минут назад

      Все очень удобно. Еще немножко и чемпионские титулы будут просто вычисляться не проводя игр потому, что играть матчи не позволит политическая обстановка между той или иной командой.
      О спорт, ты мир!!!!

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