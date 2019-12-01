Платини: «Де Брюйне должен жаловаться на жеребьевку Евро-2020 политикам Бельгии»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини ответил на высказывание полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне, назвавшего «позором» жеребьевку Евро-2020.

«Если бельгийцы так хотели играть на чемпионате Европы дома, то им нужно было просто построить новый стадион. Насколько мне известно, Брюссель должен был принять четыре матча Евро-2020, включая четвертьфинал.

Однако из-за того, что стадион не был построен, игры были перенесены в Лондон. Поэтому де Брюйне должен жаловаться политикам своей страны», – сказал Платини.

Ранее де Брюйне выразил недоумение по поводу того, что некоторые группы на Евро-2020 были известны еще до жеребьевки из-за особых условий.

Бельгия сыграет в группе с Россией, Данией и Финляндией.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе