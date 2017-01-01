Де Брюйне – о жеребьевке Евро-2020: «Это позор, что все уже определено. Футбол все больше становится бизнесом»

Пусть возвращают нормальные Евро с 16-ью командами и 1-2 странами-хозяйками и обычными жеребьевками, где заранее не будет известно кто и с кем будет в группе. Балаган просто устроили, еще эта лига наций...Нахрен она сдалась вообще.
Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне раскритиковал УЕФА за то, что соперники по группе на Евро-2020 стали известны еще до жеребьевки.
«Это позор, что все уже определено. Это выглядит как искажение турнира. Футбол все больше становится бизнесом», – заявил бельгиец.
- На Евро-2020 Бельгия сыграет в группе B с Россией и Данией, а также с Уэльсом или Финляндией.
- Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.
Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020