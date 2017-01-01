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    Де Брюйне – о жеребьевке Евро-2020: «Это позор, что все уже определено. Футбол все больше становится бизнесом»

    Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне раскритиковал УЕФА за то, что соперники по группе на Евро-2020 стали известны еще до жеребьевки.

    «Это позор, что все уже определено. Это выглядит как искажение турнира. Футбол все больше становится бизнесом», – заявил бельгиец.

    • На Евро-2020 Бельгия сыграет в группе B с Россией и Данией, а также с Уэльсом или Финляндией.
    • Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.

    Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

    Источник: Het Laatste Nieuws

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии22
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      Рейтинг: +678

      Из Твери Леха 1 минуту назад

      Пусть возвращают нормальные Евро с 16-ью командами и 1-2 странами-хозяйками и обычными жеребьевками, где заранее не будет известно кто и с кем будет в группе. Балаган просто устроили, еще эта лига наций...Нахрен она сдалась вообще.

      0
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      Рейтинг: +2455

      maygli 16 минут назад

      а в чём тогда заключается жеребьёвка 30 ноября?

      0
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      Рейтинг: +876

      loko-the_best 19 минут назад

      Ну это реально бред, конечно. Хорошо в ЛЧ такого нет кала, хотя и разводят нас с Украиной

      -1
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      Рейтинг: +610

      evgevg13 21 минуту назад

      мальчик в розовых очках. футбол давно уже бизнес а не спорт

      -1
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      Рейтинг: +1072

      Stavropolets 23 минуты назад

      Намудрили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1833

      Alekxei Z. 26 минут назад

      Я так понимаю это Платини замутил такой регламент.
      Только за это его надо было выгнать.

      1
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      Рейтинг: +11316

      Garrincha58 > Alekxei Z. 5 минут назад

      Платини уже третий год нету у руля причём здесь он

      0
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      Рейтинг: +161

      Фанат Рубина 30 минут назад

      Да Ладно тебе Кевин.. зато без особого напряга вы можете за полгода до турнира считать себя участником по че 2020

      0
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      Рейтинг: +432

      Lilipyt 37 минут назад

      Если будет Уэльс, то это будет жесткая группа. Не знаю какой расклад у других, но это прям .....

      1
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      Рейтинг: +12609

      bset 47 минут назад

      Хотели сделать праздник, а получилось как всегда.

      1
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      Рейтинг: -3

      5346587679 57 минут назад

      Еcли делаете ставки -> portal-bet.ru

      -2
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