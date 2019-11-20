Де Брюйне – о жеребьевке Евро-2020: «Это позор, что все уже определено. Футбол все больше становится бизнесом»

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне раскритиковал УЕФА за то, что соперники по группе на Евро-2020 стали известны еще до жеребьевки.

«Это позор, что все уже определено. Это выглядит как искажение турнира. Футбол все больше становится бизнесом», – заявил бельгиец.

На Евро-2020 Бельгия сыграет в группе B с Россией и Данией, а также с Уэльсом или Финляндией.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020