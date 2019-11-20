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  • Де Брюйне – о жеребьевке Евро-2020: «Это позор, что все уже определено. Футбол все больше становится бизнесом»

Де Брюйне – о жеребьевке Евро-2020: «Это позор, что все уже определено. Футбол все больше становится бизнесом»

20 ноября 2019, 16:27
37

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне раскритиковал УЕФА за то, что соперники по группе на Евро-2020 стали известны еще до жеребьевки.

«Это позор, что все уже определено. Это выглядит как искажение турнира. Футбол все больше становится бизнесом», – заявил бельгиец.

  • На Евро-2020 Бельгия сыграет в группе B с Россией и Данией, а также с Уэльсом или Финляндией.
  • Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы состоится 30 ноября в Бухаресте.

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

Источник: Het Laatste Nieuws
Отбор ЧЕ-2020 Бельгия Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
Комментарии (37)
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Авек плезир
1574256751
Так их, Кев. Реально какую то порнуху устроили
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Ден 781
1574257334
Я понял что нам пи***ц
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Диктор
1574259034
Согласен полностью.
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evgevg13
1574261223
мальчик в розовых очках. футбол давно уже бизнес а не спорт
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Из Твери Леха
1574262453
Пусть возвращают нормальные Евро с 16-ью командами и 1-2 странами-хозяйками и обычными жеребьевками, где заранее не будет известно кто и с кем будет в группе. Балаган просто устроили, еще эта лига наций...Нахрен она сдалась вообще.
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BRO_football
1574262797
Согласен. Как вообще так вышло, что соперники стали известны ещё до жеребьёвки? Что за тупость? Было ли такое на предыдущих ЕВРО? Я что-то не припомню.
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paracetamol
1574265279
Сколько можно с Бельгией играть? Что, других команд нет?
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САДЫЧОК
1574266128
Молодец Де Брюйне ! Эта ситуация -бред полнейший !
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Давид59
1574267063
Конечно, возмутительно. Жеребьёвка - это как выборы. Если заранее всё известно - то это имитация. Позор!
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Fancyfall
1574269927
нужно направить коллективный протест от всех стран участниц, пусть группы жеребьёвками составляются, а на по принципам и понятиям...
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