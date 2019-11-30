Хамес летом может перейти из «Реала» в «Интер»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес стал трансферной целью «Интера», сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.
По информации источника, миланский клуб хочет купить 28-летнего футболиста следующим летом.
Сам колумбиец намерен сменить команду, но мадридцы, несмотря на желание игрока уйти, будут требовать за него 50 миллионов евро.
- Хамес выступает за «Реал» с 2014 года.
- В текущем сезоне хавбек провел девять матчей, забил один гол и сделал один ассист.
- По информации The Sun, «Реал» может использовать Хамеса в сделке по подписанию Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
Источник: Football Italia