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    Хамес летом может перейти из «Реала» в «Интер»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес стал трансферной целью «Интера», сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

    По информации источника, миланский клуб хочет купить 28-летнего футболиста следующим летом.

    Сам колумбиец намерен сменить команду, но мадридцы, несмотря на желание игрока уйти, будут требовать за него 50 миллионов евро.

    • Хамес выступает за «Реал» с 2014 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел девять матчей, забил один гол и сделал один ассист.
    • По информации The Sun, «Реал» может использовать Хамеса в сделке по подписанию Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Football Italia

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