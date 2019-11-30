Хамес летом может перейти из «Реала» в «Интер»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес стал трансферной целью «Интера», сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, миланский клуб хочет купить 28-летнего футболиста следующим летом.

Сам колумбиец намерен сменить команду, но мадридцы, несмотря на желание игрока уйти, будут требовать за него 50 миллионов евро.