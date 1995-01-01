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    Уткин – о футболке Дзюбы с собственным изображением: «Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса»

    Форвард «Зенита» Артeм Дзюба пришел на флеш-интервью после победы над «Лионом» в футболке с собственным изображением.

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин высмеял поступок футболиста, назвав его «самолюбованием».

    «Ой, какая красота футболка! Лазурная! Хотите такую? Я хочу. Но вдруг подумалось (всегда у меня слабость такая): а вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?..

    Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет.

    Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Гордая одежда. Ему же еще дарили портрет в стиле иконы. Кто знает – она у Артема дома висит или все же отдал в храм?)» – написал Уткин в телеграм-канале.

    Дзюба – идеальный мститель. Под прессингом всегда выдает максимум

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии21
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      Рейтинг: +752

      Из Твери Леха 7 минут назад

      А действительно, когда в храмах появятся на продажу иконы со святым Артемием - покровителем обиженных и оскорбленных?

      0
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      Рейтинг: +10564

      vladimir-7 1 час назад

      Когда рот закрыт, то даже не узнал Дзюбу, а как рот откроет, ну дурак
      дураком и еще жалуется на болельщиков Медведеву и Прядкину.

      3
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      Рейтинг: +430

      monser08 1 час назад

      уткин завидует, просто его рожа уже не на одну футболку не влезет, только пенис. Каким же членом ты стал, вася

      2
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      Рейтинг: +596

      SPbZenit12 1 час назад

      Вась, ты только свой пенис на футболку не помещай. А так пенис на футболке будет и то приятнее, чем твоя рожа на ней.

      0
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      Рейтинг: +7722

      alex1951 1 час назад

      Дзю промахнулся.....надо было с изображением Ути напялить,тогда о пенисе речи не было б.

      0
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      Рейтинг: +776

      alarm 1 час назад

      прикол в том, что вася не сможет это повторить, потому что его изображение не поместится на стандартной футболке, настолько он жирный)

      2
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      Рейтинг: +8444

      silver29 1 час назад

      Что за петушара у него на маечке ?

      0
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      Рейтинг: +768

      Юрий Крутько 1 час назад

      Пошлость,глупость-это Уткин...Почему все должны поступать как Месси или Роналдо?Дзюба думает и делает иначе...

      0
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      Рейтинг: +7

      GIKar 1 час назад

      Этот уже копается в чужом белье! Надо же так опуститься! Совсем себя потерял человек!

      2
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      Рейтинг: -63

      Аден 1 час назад

      Ай да Уткин, ай Молодец.

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