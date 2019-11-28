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  • Уткин – о футболке Дзюбы с собственным изображением: «Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса»

Уткин – о футболке Дзюбы с собственным изображением: «Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса»

28 ноября 2019, 10:47
34

Форвард «Зенита» Артeм Дзюба пришел на флеш-интервью после победы над «Лионом» в футболке с собственным изображением.

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высмеял поступок футболиста, назвав его «самолюбованием».

«Ой, какая красота футболка! Лазурная! Хотите такую? Я хочу. Но вдруг подумалось (всегда у меня слабость такая): а вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?..

Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет.

Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Гордая одежда. Ему же еще дарили портрет в стиле иконы. Кто знает – она у Артема дома висит или все же отдал в храм?)» – написал Уткин в телеграм-канале.

Дзюба – идеальный мститель. Под прессингом всегда выдает максимум

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Лига чемпионов Зенит Лион Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (34)
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Frankfurt Am Main
1574927608
Боже мой, какой цырк, САМОЛЮБ.
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Derzkiy1
1574928139
Потом удивляется , почему его в стране не любит .....
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Kollljan
1574930343
Завидуй, Вася! Он футболист, его знает вся страна! А ты кто?
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Shaitan.
1574931881
Вася все с жиру бесится
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Юрий Крутько
1574932767
Пошлость,глупость-это Уткин...Почему все должны поступать как Месси или Роналдо?Дзюба думает и делает иначе...
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monser08
1574933422
уткин завидует, просто его рожа уже не на одну футболку не влезет, только пенис. Каким же членом ты стал, вася
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vladimir-7
1574934094
Когда рот закрыт, то даже не узнал Дзюбу, а как рот откроет, ну дурак дураком и еще жалуется на болельщиков Медведеву и Прядкину.
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DOCTOR PENALTY
1574938978
Правой рукой игрочишка на картинке показывает и говорит: вот сюда бы ещё мозги!...
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алдан2014
1574945596
Первый раз восхищён высером Уткина
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zigbert
1574950408
Его пример другим наука...
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