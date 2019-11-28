Уткин – о футболке Дзюбы с собственным изображением: «Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса»

Форвард «Зенита» Артeм Дзюба пришел на флеш-интервью после победы над «Лионом» в футболке с собственным изображением.

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высмеял поступок футболиста, назвав его «самолюбованием».

«Ой, какая красота футболка! Лазурная! Хотите такую? Я хочу. Но вдруг подумалось (всегда у меня слабость такая): а вы часто видите человека в футболке, на которой изображен он же?..

Месси надевал? Не помню. Криштиану? Не помню. Аршавин?.. Вроде нет.

Какое милое упоение собой. Уподоблю плавкам с изображением пениса. Гордая одежда. Ему же еще дарили портрет в стиле иконы. Кто знает – она у Артема дома висит или все же отдал в храм?)» – написал Уткин в телеграм-канале.

Дзюба – идеальный мститель. Под прессингом всегда выдает максимум