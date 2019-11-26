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    Ван Дейк забрал фаната с работы и отвез на базу «Ливерпуля»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выполнил просьбу брата фаната. Тот попросил у команды, чтобы она организовала для его родственника встречу с футболистами и главным тренером.

    Голландец приехал на работу к болельщику и отвез его на базу «Ливерпуля». Там фанат пообщался с игроками и Юргеном Клоппом. Видеосюжет истории доступен ниже.

    • Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» два года.
    • Команда лидирует в АПЛ.
    • «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.

    Источник: твиттер «Ливерпуля»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: 0

      Ira-Areh 1 минуту назад

      А что, так можно было?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Гамачl 3 минуты назад

      Ни слова не понял. Но было чертовски приятно смотреть

      0
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