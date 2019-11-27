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Ван Дейк забрал фаната с работы и отвез на базу «Ливерпуля»

27 ноября 2019, 21:23
10

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выполнил просьбу брата фаната. Тот попросил у команды, чтобы она организовала для его родственника встречу с футболистами и главным тренером.

Голландец приехал на работу к болельщику и отвез его на базу «Ливерпуля». Там фанат пообщался с игроками и Юргеном Клоппом. Видеосюжет истории доступен ниже.

  • Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» два года.
  • Команда лидирует в АПЛ.
  • «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Ливерпуль ван Дейк Вирджил
Комментарии (10)
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Гамачl
1574880731
Ни слова не понял. Но было чертовски приятно смотреть
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Ira-Areh
1574880877
А что, так можно было?!
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dinar7777dinar
1574881393
Пиар.
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Great Tartaria
1574884772
У мужика был самый счастливый день в его жизни! искренне рад за него!
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Corben Dallas
1574886965
очень жаль, что люди превозносят Футболеров до уровня счастья, люди пинающие пол жизни мяч, и зарабатывающие при этом миллионы, по мне это идиотизм.И все это зависит целиком от нас, не было бы интереса, не было бы кэша. это стадная тема.есть люди которые реально заслужвают большего
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yоwill
1574888113
Если делaете ставки -> portal-bet.ru
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Jurabay
1574921093
Рад за чувака
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