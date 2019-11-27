Ван Дейк забрал фаната с работы и отвез на базу «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выполнил просьбу брата фаната. Тот попросил у команды, чтобы она организовала для его родственника встречу с футболистами и главным тренером.
Голландец приехал на работу к болельщику и отвез его на базу «Ливерпуля». Там фанат пообщался с игроками и Юргеном Клоппом. Видеосюжет истории доступен ниже.
- Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» два года.
- Команда лидирует в АПЛ.
- «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.
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Источник: твиттер «Ливерпуля»