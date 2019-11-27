Ван Дейк забрал фаната с работы и отвез на базу «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выполнил просьбу брата фаната. Тот попросил у команды, чтобы она организовала для его родственника встречу с футболистами и главным тренером.

Голландец приехал на работу к болельщику и отвез его на базу «Ливерпуля». Там фанат пообщался с игроками и Юргеном Клоппом. Видеосюжет истории доступен ниже.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» два года.

Команда лидирует в АПЛ.

«Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.