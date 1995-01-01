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    Юношеская лига УЕФА. «Зенит» забил три гола «Лиону», но остался на четвертом месте в группе

    В 5-м туре Юношеской лиги УЕФА «Зенит» дома одержал победу над «Лионом» (3:1).

    Питерцы набрали 4 очка, но остались на четвертом месте в группе G.

    Юношеская лига УЕФА. 5-й тур.

    «Зенит» U-19 – «Лион» U-19 – 3:1 (2:0).

    Голы: 1:0 – Шамкин, 19; 2:0 – Косарев, 37; 3:0 – Кравцов,46; 3:1 – да Сильва,90.

    Предупреждения: Щетинин (53), Прохин (76), Бар (76), Калулу (80).

    «Зенит» U-19: Одоевский, Вахания, Молчан, Прохин, Смирнов (Бычков, 82), Ногтев (Симдянкин, 61), Кравцов, Щетинин, Симутенков (Каргинов, 82), Шамкин (Князев, 45), Косарев.

    «Лион» U-19: Маргерон, Диоманде, Дейонге (Диб, 69), Калулу, Бар, Тома, Огарро (да Сильва, 82), Тебийи (Барколя, 55), Висса (Гюсто, 69), Гуири (Мбенга, 46), Коли.

    Источник: Бомбардир.ру

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