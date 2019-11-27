Семин: «Уверен, что болельщики «Локомотива» разочарованы. Хочу перед ними извиниться»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал домашнее поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:2).

— Мы все разочарованы. Я — тем, как мы отреагировали на первый гол. Хотя первый тайм получился неплохим, но после пропущенного мяча мы неожиданно начали проигрывать единоборства, потеряли уверенность. Второй тайм… Нужно посмотреть статистику, но мне он не понравился. Не было характера.

— «Локомотив» второй сезон неплохо смотрится в Лиге чемпионов, но занимает последнее место в группе. Чего не хватает?

— Сегодня не хватило характера. А вообще, чтобы выходить из группы Лиги чемпионов, мы должны обладать более обширным и качественным составом. Любая команда, не только мы.

Необходима ротация, конкуренция. Травмы тоже влияют. Сегодня у нас два-три игрока, которые в течение недели не тренировались в общей группе. Из-за этого был дисбаланс. Но это чисто наши внутренние проблемы. Я уверен, что наши болельщики очень разочарованы. Я хочу перед ними извиниться.

— Всю неделю обуждают возможный трансфер Алексея Миранчука в «Ювентус». Это сказалось на его игре?

— Я не хочу говорить на эту тему. Все выглядели плохо. Могу только сказать, что во втором тайме у нас не было команды. Вот и все.

Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе