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  • Семин: «Уверен, что болельщики «Локомотива» разочарованы. Хочу перед ними извиниться»

Семин: «Уверен, что болельщики «Локомотива» разочарованы. Хочу перед ними извиниться»

27 ноября 2019, 00:22
18

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал домашнее поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (0:2).

— Мы все разочарованы. Я — тем, как мы отреагировали на первый гол. Хотя первый тайм получился неплохим, но после пропущенного мяча мы неожиданно начали проигрывать единоборства, потеряли уверенность. Второй тайм… Нужно посмотреть статистику, но мне он не понравился. Не было характера.

— «Локомотив» второй сезон неплохо смотрится в Лиге чемпионов, но занимает последнее место в группе. Чего не хватает?

— Сегодня не хватило характера. А вообще, чтобы выходить из группы Лиги чемпионов, мы должны обладать более обширным и качественным составом. Любая команда, не только мы.

Необходима ротация, конкуренция. Травмы тоже влияют. Сегодня у нас два-три игрока, которые в течение недели не тренировались в общей группе. Из-за этого был дисбаланс. Но это чисто наши внутренние проблемы. Я уверен, что наши болельщики очень разочарованы. Я хочу перед ними извиниться.

— Всю неделю обуждают возможный трансфер Алексея Миранчука в «Ювентус». Это сказалось на его игре?

— Я не хочу говорить на эту тему. Все выглядели плохо. Могу только сказать, что во втором тайме у нас не было команды. Вот и все.

Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе

Источник: Sport24
Лига чемпионов Локомотив Байер Семин Юрий
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Plyash
1574802838
Пусть игроки извиняются,тебе не за что.
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Torvald64
1574803792
Извиняться не за что. Ни в одном матче за игру не было стыдно. Бились, старлись. Но таков уровень нашего футбола - одного старания мало, чтобы нивелировать разницу в классе
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paracetamol
1574805978
Шел бы ты на пенсию, Шпалыч! Да вот заменить-то некем...
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Алеха32
1574829384
Я думаю когда речь идёт о ЛЧ, то тут любой кто смотрит футбол болеет за рф клуб, и не важно Локо это или зенит.
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Niepel
1574830366
Грустной жопой весело не пукнешь! (Ф. Раневская)
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Сильвербой
1574831367
Это было лишним! Мы уже настолько привыкли к просерам, что это как само собой разумеющееся! Ничего нового, каждый год плач про составы, каждый год про травмы и подытоживает все это речь с извинениями!!!
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Волховский
1574836824
Игру Локо провел на хорошем европейском уровне. Жаль, что проиграли, но это спорт. Спасибо Семину и игрокам. Надо стремиться в своем чемпионате всем нашим командам играть в современный футбол, тогда в Европе они будут больше выигрывать.
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Decorhome
1574838868
Палыч уважаю, но извинения не принимаю .
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ivanovaleksandrybkm
1574845182
Я мнoго рaбoтaл за кoмпьютeром, пoкa нe пocaдил полнoстью зрeние. Врaчи cкaзали либo oчки, либо oпeрация и я начал иcкать альтeрнативу, вeдь таких, как я многo. Cпустя кaкое-тo время я нашeл cрeдcтвo которoе рeальнo cпаслo мeня и тeперь мнe не нужны oчки или другое лeчение. Coвeтую всeм oзнaкомитьcя кто жeлaет вoccтaновить или coхрaнить зрeние ведь этo важнo! ---------- https://bitu.ir/qRxNRy
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fhnv
1574870345
Локомотиву реально просто не повезло! Если не было бы этого дурацкого рикошета ,то локо размотал бы этот байер !
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