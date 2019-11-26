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    Колосков – о санкциях WADA: «Матчи Евро-2020 и финал ЛЧ в Петербурге останутся в силе. Уверен, никаких проблем в части футбола не возникнет»

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о возможных проблемах российского футбола из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    «Что касается уже принятых решений, а именно чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов в Петербурге, то все останется в силе. У меня нет никаких волнений и сомнений по этому поводу.

    Что касается ЧМ-2022, то после вынесения окончательного вердикта WADA ФИФА будет принимать окончательное решение, допускать или нет. Но у меня есть 100-процентная уверенность в том, что никаких проблем в части футбола не возникнет, и ФИФА разрешит российским футболистам участвовать и в отборочном, и в финальном турнире.

    На всех соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, будь то еврокубки, отборочные матчи, всегда проводятся допинг-тесты. Мы круглый год находимся под контролем. Плюс к этому медицинский комитет ФИФА – это самостоятельная организация, у которой есть своя допинг-служба, и они сами проводят тесты со своими офицерами.

    Например, они два года назад приехали в Ростов и посмотрели всю команду, все 23 человека. И все были чистые. Поэтому никаких претензий от УЕФА и ФИФА к РФС нет. На этом и базируется моя убежденность, что никаких санкций по отношению к нам не будет», – сказал Колосков.

    • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Итоговое решение WADA примет 9 декабря.
    • У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +791

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Закатай рукава и работай, а то всё внимание на Дзюбу!

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      Рейтинг: +1425

      Torvald64 1 час назад

      Ваши бы слова, до Богу в уши...

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