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    Гвардиола: «Если мы упустим чемпионство в АПЛ, попробуем еще раз в следующем сезоне»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах «горожан» на чемпионство в АПЛ.

    «Если мы упустим чемпионство, мы попробуем еще раз в следующем сезоне. Мы не сдавались в прошлом году, и именно поэтому мы снова выиграли. Может быть, мы проиграем чемпионство, но наша команда никогда не сдастся. Эта команда старается изо всех сил, именно поэтому мы обыграли «Челси».

    Если вы думаете, что мы бросим борьбу из-за поражения от «Норвича» и других и я буду сомневаться в моих игроках, то вы ошибаетесь. Кто-то считает, что мы должны выигрывать семь чемпионств подряд и набирать 200 очков каждый сезон. На высоком уровне это так не работает. Теннисисты проигрывают игры. В гольфе не всегда Томми Флитвуд выигрывает турнир», – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

    • После 13 туров «Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на 9 очков.
    • В прошлом сезоне команда Гвардиолы набрала 98 очков и стала чемпионом, опередив мерсисайдцев на 1 балл.

    Источник: Daily Mail

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