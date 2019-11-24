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  • Гвардиола: «Челси» – потрясающая команда. Эта игра была высокого уровня»

Гвардиола: «Челси» – потрясающая команда. Эта игра была высокого уровня»

24 ноября 2019, 08:44
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над «Челси» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Челси» – потрясающая команда. Мы осознавали это, но у нас получилось их победить. Это игра была высокого уровня. У меня нет претензий к нашим защитникам. Мы сравняли счет после контратаки в самый непростой момент игры. Мы создали достаточно возможностей, чтобы забить еще больше», – заявил испанский специалист.

  • Благодаря победе «Манчестер Сити» поднялся на третье место АПЛ.
  • «Челси» опустился на четвертую строчку.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Челси Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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talgatnurzhanov2006
1574575957
У Пепа все команды потрясающие. Каждое флэш- интервью начинается с этих слов. Немного уже раздражать начинает его однотипное уважение к командам.
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