Гвардиола: «Челси» – потрясающая команда. Эта игра была высокого уровня»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над «Челси» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Челси» – потрясающая команда. Мы осознавали это, но у нас получилось их победить. Это игра была высокого уровня. У меня нет претензий к нашим защитникам. Мы сравняли счет после контратаки в самый непростой момент игры. Мы создали достаточно возможностей, чтобы забить еще больше», – заявил испанский специалист.