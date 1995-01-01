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    Гвардиола: «Челси» – потрясающая команда. Эта игра была высокого уровня»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над «Челси» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

    «Челси» – потрясающая команда. Мы осознавали это, но у нас получилось их победить. Это игра была высокого уровня. У меня нет претензий к нашим защитникам. Мы сравняли счет после контратаки в самый непростой момент игры. Мы создали достаточно возможностей, чтобы забить еще больше», – заявил испанский специалист.

    • Благодаря победе «Манчестер Сити» поднялся на третье место АПЛ.
    • «Челси» опустился на четвертую строчку.

    Источник: BBC

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      ivan-soccer-man 21 минуту назад

      Отскочил?)))

      0
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      Рейтинг: +643

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      У Пепа все команды потрясающие. Каждое флэш- интервью начинается с этих слов. Немного уже раздражать начинает его однотипное уважение к командам.

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