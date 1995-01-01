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    Аршавин: «Урал» обыграет «Спартак». Вся спесь спартаковская, которая начала подниматься в последнее время, спадет»

    Бывшие игроки «Зенита» и сборной России Владимир Быстров и Андрей Аршавин поделились ожиданиями от матча «Спартак»«Урал» в 17-м туре РПЛ.

    – Надо сказать, что после ухода Кононова «Спартак» играет лучше. Да, с приходом нового тренера, – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

    – Все это нарвется на «Урал», который обыграет «Спартак», и все. И вся спесь спартаковская, которая начала подниматься в последнее время, она спадет, – ответил ему Аршавин.

    • «Спартак» сыграет с «Уралом» 24 ноября, начало матча – в 14:00 мск.
    • Москвичи идут на шестом месте с 21 очком, екатеринбуржцы отстают от них на 2 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1220

      PNZ1985 19 секунд назад

      Надеюсь слова недокомментаторов по хорошему заведут спартачей!

      0
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      Рейтинг: +2113

      erma 3 минуты назад

      Эх, если бы за базар приходилось отвечать... Например, деньгами. Может, тогда язык пришлось бы засунуть в одно место.

      0
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      Рейтинг: +21058

      oyabun 28 минут назад

      Аршавин что нюхнул перед эфиром? О какой спеси он глаголит?! В нем принадлежность к Зениту прошлая всё еще говорит? Так это очень непрофессионально, если ты записался в футбольные эксперты, то уж будь объективен и независим от клубных симпатий и антипатий.

      6
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      Рейтинг: +33

      NEONFOL 29 минут назад

      очень похоже на разговоры 2-х бабшек на лавочке которые кричат что каждая вторая проститутка, при чём одна из них такой и является. Интересно, поставил бы он свои предсказания на кон, если будет наоборот он со своими вещичками на выход

      0
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      Рейтинг: +21837

      gol_kak_sokol 35 минут назад

      Это пустой базар. Вот если бы герои прежних дней, мнящие себя аналитиками (А налито ли ?) сказали: мы поставили по миллиону на поражение Спартака, так как на 100% уверены, это было бы правильно с их стороны. С-Э готов любой бред публиковать, лишь бы против Спартака.

      3
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      Рейтинг: +1495

      РМЗ 46 минут назад

      Дно красно белое полное бабок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      Ден 781 57 минут назад

      Ути-пути, тебя вообще не должно е**ть как там Спартак сыграет

      2
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      Рейтинг: +1860

      OldenVad 1 час назад

      Два бывших игрока Зенита рассуждают про игру спартака, смешно однако )))

      6
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      Рейтинг: +3823

      nik55 1 час назад

      чипсоед----своим бомжам делай прогнозы

      4
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      Рейтинг: +1155

      Genz 1 час назад

      Чтобы купить билет на футбол че летом нужно будет теперь сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголя. Обследование поведут в передвижных лабараториях-автобусах УЕФА .

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