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  • Аршавин: «Урал» обыграет «Спартак». Вся спесь спартаковская, которая начала подниматься в последнее время, спадет»

Аршавин: «Урал» обыграет «Спартак». Вся спесь спартаковская, которая начала подниматься в последнее время, спадет»

21 ноября 2019, 15:55
57

Бывшие игроки «Зенита» и сборной России Владимир Быстров и Андрей Аршавин поделились ожиданиями от матча «Спартак»«Урал» в 17-м туре РПЛ.

– Надо сказать, что после ухода Кононова «Спартак» играет лучше. Да, с приходом нового тренера, – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

– Все это нарвется на «Урал», который обыграет «Спартак», и все. И вся спесь спартаковская, которая начала подниматься в последнее время, она спадет, – ответил ему Аршавин.

  • «Спартак» сыграет с «Уралом» 24 ноября, начало матча – в 14:00 мск.
  • Москвичи идут на шестом месте с 21 очком, екатеринбуржцы отстают от них на 2 очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Зенит Аршавин Андрей Быстров Владимир
Комментарии (57)
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OldenVad
1574342797
Два бывших игрока Зенита рассуждают про игру спартака, смешно однако )))
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oyabun
1574344852
Аршавин что нюхнул перед эфиром? О какой спеси он глаголит?! В нем принадлежность к Зениту прошлая всё еще говорит? Так это очень непрофессионально, если ты записался в футбольные эксперты, то уж будь объективен и независим от клубных симпатий и антипатий.
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VVM1964
1574346634
" В маленьких бутсах, в маленькой форме Ты выбегал на большой стадион, Был ты звездою в жизни и в спорте, Каждый мальчишка в тебя был влюблён. Пусть ты не вырос плечистым гигантом, В сетку мячи загонял ты шутя, И самым лучшим членом команды Все мы считали тебя. И для участия в матче ответственном Ты прилетел из далёкой страны, Ведь в предстоящей игре со словенцами Были голы твои очень нужны. Все россияне на позитиве Ждали свершений и перемен, Но в этот вечер был не активен Сборной России маленький член. Маленький член сборной России, Сборной России маленький член, Маленький член сборной России, Сборной России маленький член. Женщины наши тебя обожали Сборной России маленький член, Даже мужчины тебя уважали Сборной России маленький член. Верили мы, что своею игрою Русский футбол ты поднимешь с колен. Ради страны, что гордится тобою Мог бы напрячься маленький член! Маленький член сборной России, Сборной России маленький член, Маленький член сборной России, Сборной России маленький член. Маленький-маленький, Маленький-маленький, Член-член, Член-член. Маленький-маленький, Маленький-маленький, Член-член, Член-член... " )))))
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Dizgen
1574346870
Чипсоед за бомжарней смотри эксперт ****
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Vepras
1574349757
Когда серьезный человек претендующий на роль эксперта без всяких на то обоснований просто тупо хаит команду, то есть повод усомнится в его профессионализме, в его непорядочности уже сомневаться не приходится после ЕВРО-2008.
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ЮНик
1574350904
Какой-то в Питере одурманивающий газпромовский газ нюхают. Орлов, Дзюба, теперь этот всегда хихикающий... Со своими бабами и детьми разберись, Ванга питерская! Какое тебе дело до "Спартака" и "Урала"?
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vka1970
1574352874
Отвечу словами Андрюшеньки : твои ожидания, твои проблемы. Совсем недавно один из бомжей опарафинился за свои слова.Поленом кличут.Тоже много что обещал и ни чего не выполнил.Как бы Андрюшенька тебе тоже не влететь по крупному если за базаром следить не будешь.
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Hektor 84
1574356699
Та и гундявый тот еще эксперт. Понабрали их в срач тв по объявлению. Лучше бы прокомментировал игру зенита в играх с лейпцигом. А то по ходу спесь газпромовская спала в лиге чемпионов.
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aaaaahhhh
1574357419
СПЕСЬ "ЧИПСОЕД" У ТЕБЯ. БОМЖАРА ОДНОКЛЕТОЧНЫЙ.
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Мага 13
1574357748
Аршавин какую-то ахинею несет, совсем неадекватом стал(
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