Аршавин: «Урал» обыграет «Спартак». Вся спесь спартаковская, которая начала подниматься в последнее время, спадет»

Бывшие игроки «Зенита» и сборной России Владимир Быстров и Андрей Аршавин поделились ожиданиями от матча «Спартак» – «Урал» в 17-м туре РПЛ.

– Надо сказать, что после ухода Кононова «Спартак» играет лучше. Да, с приходом нового тренера, – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

– Все это нарвется на «Урал», который обыграет «Спартак», и все. И вся спесь спартаковская, которая начала подниматься в последнее время, она спадет, – ответил ему Аршавин.