Daily Mail: зарплата Моуринью в «Тоттенхэме» – 17,5 миллионов в год

Где справедливость в этом мире? Маур провалил минимум два своих последних назначений. При этом в МЮ у него был огромный карт бланш на трансферы. Это делает его в данный момент провальным тренером, чью успехи остались в прошлом. Но здесь и сейчас он будет получать больше, чем тренер, который из ничего смог построить команду дошедшей до финала ЛЧ и выбившей главного фаворита того турнира.
Блин, на трансферы у руководство денег не было, а на большущую зп тому, у кого осталось только имя и кто даже с громкими трансферами ничего не может, у них деньги есть.
Абсурд.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью будет зарабатывать вдвое больше, чем Маурисио Покеттино, пишет Daily Mail.
Зарплата 56-летнего португальца составит 15 миллионов фунтов в год (17,5 миллионов евро).
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
- Во вторник «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
- После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
Поккетино уволен из «Тоттенхэма»