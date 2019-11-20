Daily Mail: зарплата Моуринью в «Тоттенхэме» – 17,5 миллионов в год

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью будет зарабатывать вдвое больше, чем Маурисио Покеттино, пишет Daily Mail.

Зарплата 56-летнего португальца составит 15 миллионов фунтов в год (17,5 миллионов евро).

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.

Во вторник «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.

После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»