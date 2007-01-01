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    Daily Mail: зарплата Моуринью в «Тоттенхэме» – 17,5 миллионов в год

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью будет зарабатывать вдвое больше, чем Маурисио Покеттино, пишет Daily Mail.

    Зарплата 56-летнего португальца составит 15 миллионов фунтов в год (17,5 миллионов евро).

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
    • Во вторник «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2548

      TOMSON 12 минут назад

      Где справедливость в этом мире? Маур провалил минимум два своих последних назначений. При этом в МЮ у него был огромный карт бланш на трансферы. Это делает его в данный момент провальным тренером, чью успехи остались в прошлом. Но здесь и сейчас он будет получать больше, чем тренер, который из ничего смог построить команду дошедшей до финала ЛЧ и выбившей главного фаворита того турнира.
      Блин, на трансферы у руководство денег не было, а на большущую зп тому, у кого осталось только имя и кто даже с громкими трансферами ничего не может, у них деньги есть.
      Абсурд.

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      Рейтинг: +1144

      FRZZ 1 час назад

      Моур умеет выбивать себе хорошую зарплату.

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