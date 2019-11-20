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  • Daily Mail: зарплата Моуринью в «Тоттенхэме» – 17,5 миллионов в год

Daily Mail: зарплата Моуринью в «Тоттенхэме» – 17,5 миллионов в год

20 ноября 2019, 12:54
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью будет зарабатывать вдвое больше, чем Маурисио Покеттино, пишет Daily Mail.

Зарплата 56-летнего португальца составит 15 миллионов фунтов в год (17,5 миллионов евро).

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
  • Во вторник «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе Почеттино Маурисио
Комментарии (2)
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Красный май
1574251346
В новостях про Хосе надо бы и сумму неустойки за досрочный разрыв контракта озвучивать.
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BlackMurder
1574265562
Во за кого, за него это много, он не стоит ничего уже
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