Daily Mail: зарплата Моуринью в «Тоттенхэме» – 17,5 миллионов в год

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью будет зарабатывать вдвое больше, чем Маурисио Покеттино, пишет Daily Mail.
Зарплата 56-летнего португальца составит 15 миллионов фунтов в год (17,5 миллионов евро).
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
- Во вторник «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
- После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
Поккетино уволен из «Тоттенхэма»
Источник: Daily Mail