Испания квалифицировалась на Евро-2020 без поражений

Сборная Испании обыграла команду Румынии (5:0) в заключительном матче отбора Евро-2020.

Испанцы не проиграли ни одного матча в квалификации Евро-2020, выиграв восемь раз и дважды сыграв вничью с общим счетом голов – 31:5.

Испания дважды обыграла Мальту (2:0 и 7:0), Фарерские острова (4:1 и 4:0) и Румынию (2:1).

Против сборных Швеции и Норвегии на выезде Испания сыграла вничью (1:1 – оба матча), дома победила со счетом 3:0 шведов, норвежцев– 3:0.