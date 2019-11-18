Тихонов: «Если бы Федун не финансировал «Спартак», даже место в РПЛ было бы под угрозой»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов отметил важность для клуба его нынешнего владельца Леонида Федуна.
«Особенно меня удивляют разговоры о том, что нужно передать клуб в управление болельщикам, а все беды «Спартака» от Леонида Федуна. Да если бы он не финансировал команду, даже место в РПЛ было бы под угрозой! А уж о том, чтобы «Спартак» имел такой стадион, можно было бы только мечтать», – сказал Тихонов.
- Федун стал владельцем «Спартака» в 2003 году.
- С тех пор команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.
- Стадион «Открытие Арена» был открыт 5 сентября 2014 года.
- Ранее у столичного клуба никогда не было собственного стадиона.
Источник: «Спорт уик-энд»