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  • Тихонов: «Если бы Федун не финансировал «Спартак», даже место в РПЛ было бы под угрозой»

Тихонов: «Если бы Федун не финансировал «Спартак», даже место в РПЛ было бы под угрозой»

18 ноября 2019, 23:52
20

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов отметил важность для клуба его нынешнего владельца Леонида Федуна.

«Особенно меня удивляют разговоры о том, что нужно передать клуб в управление болельщикам, а все беды «Спартака» от Леонида Федуна. Да если бы он не финансировал команду, даже место в РПЛ было бы под угрозой! А уж о том, чтобы «Спартак» имел такой стадион, можно было бы только мечтать», – сказал Тихонов.

  • Федун стал владельцем «Спартака» в 2003 году.
  • С тех пор команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.
  • Стадион «Открытие Арена» был открыт 5 сентября 2014 года.
  • Ранее у столичного клуба никогда не было собственного стадиона.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей Федун Леонид
Комментарии (20)
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Sky Spartak
1574112468
Согласен... Федун всё-таки молодец...
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vka1970
1574115117
Насчёт стадиона однозначно прав. Насчёт РПЛ сильно загнул Андрюха. Не Федуном единым жив Спартак.Далеко не одним им.
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maygli
1574116946
Если бы не Федун был бы другой и не факт, что хуже. А стадионом Спартака всегда считались Лужники.
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dzhamatutdin
1574118573
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Диктор
1574130709
Все правильно сказал
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piligrim1986
1574137587
я давно об этом говорю. Не будь Федуна, было б как с анжи
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oyabun
1574141872
Тихонов сейчас без работы - понятно подобное высказывание из его уст. А вдруг Арнольдыч обратит внимание и возьмет в свои структуры?
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Иван Петров 1986
1574142396
Все правильно. Сейчас если не будет денег, то не будет ничего - даже Спартака.
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Из Твери Леха
1574148321
Во-во, правильно. Молитиесь на Арнольдыча, как это Тихонов делает.
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slavа0508
1574172988
Да всё правильно,,,не особо желающих покупать наши клубы,,,,Спартак,да Краснодар с ЦСКА вот и все частные клубы,,,,
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