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    Тихонов: «Если бы Федун не финансировал «Спартак», даже место в РПЛ было бы под угрозой»

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов отметил важность для клуба его нынешнего владельца Леонида Федуна.

    «Особенно меня удивляют разговоры о том, что нужно передать клуб в управление болельщикам, а все беды «Спартака» от Леонида Федуна. Да если бы он не финансировал команду, даже место в РПЛ было бы под угрозой! А уж о том, чтобы «Спартак» имел такой стадион, можно было бы только мечтать», – сказал Тихонов.

    • Федун стал владельцем «Спартака» в 2003 году.
    • С тех пор команда по разу выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Стадион «Открытие Арена» был открыт 5 сентября 2014 года.
    • Ранее у столичного клуба никогда не было собственного стадиона.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.11.2019 23:52
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