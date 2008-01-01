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    Дзюба – Витселю: «Всегда рад видеть тебя. Береги себя»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба обрадовался встрече с полузащитником Бельгии Акселем Витселем в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:4).

    «Мой дорогой друг! Всегда рад видеть тебя. Удачи! Надеюсь, еще увидимся. Береги себя», – написал Дзюба в инстаграме, выложив в сторис фотографию с матча.

    • Дзюба и Витсель играли вместе в «Зените» с 2015 по 2016 годы.
    • Сейчас 30-летний бельгийский полузащитник играет в дортмундской «Боруссии».

    Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе

    Дзюба: «Бельгия по сути оборонялась всемером. Им достаточно двух-трех человек, чтобы обижать»

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +501

      Аскорбин 1 час назад

      Взял бы конспекты у Витселя,как играть надо.

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      Рейтинг: +3748

      nik55 1 час назад

      он тоже рад что не видит это дерево

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      Рейтинг: +4127

      paracetamol 1 час назад

      Зюба, по-моему, тормозит и Зенит и сборную. Занимает место, которое ему не по-плечу. И не пускает таланты! Продавать его надо зимой.

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