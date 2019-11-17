Дзюба – Витселю: «Всегда рад видеть тебя. Береги себя»

Нападающий сборной России Артем Дзюба обрадовался встрече с полузащитником Бельгии Акселем Витселем в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:4).

«Мой дорогой друг! Всегда рад видеть тебя. Удачи! Надеюсь, еще увидимся. Береги себя», – написал Дзюба в инстаграме, выложив в сторис фотографию с матча.

Дзюба и Витсель играли вместе в «Зените» с 2015 по 2016 годы.

Сейчас 30-летний бельгийский полузащитник играет в дортмундской «Боруссии».

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