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Дзюба – Витселю: «Всегда рад видеть тебя. Береги себя»

17 ноября 2019, 10:10
8

Нападающий сборной России Артем Дзюба обрадовался встрече с полузащитником Бельгии Акселем Витселем в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:4).

«Мой дорогой друг! Всегда рад видеть тебя. Удачи! Надеюсь, еще увидимся. Береги себя», – написал Дзюба в инстаграме, выложив в сторис фотографию с матча.

  • Дзюба и Витсель играли вместе в «Зените» с 2015 по 2016 годы.
  • Сейчас 30-летний бельгийский полузащитник играет в дортмундской «Боруссии».

Отбор Евро-2020. Россия разгромно проиграла Бельгии и потеряла шансы на 1-е место в группе

Дзюба: «Бельгия по сути оборонялась всемером. Им достаточно двух-трех человек, чтобы обижать»

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Отбор ЧЕ-2020 Германия. Бундеслига Россия Бельгия Зенит Дзюба Артем Витсель Аксель
Комментарии (8)
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paracetamol
1573975563
Зюба, по-моему, тормозит и Зенит и сборную. Занимает место, которое ему не по-плечу. И не пускает таланты! Продавать его надо зимой.
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nik55
1573976138
он тоже рад что не видит это дерево
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Аскорбин
1573976987
Взял бы конспекты у Витселя,как играть надо.
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Derzkiy1
1573983272
почему у Марио интервью не берут ? Там ответ и критика адекватная будет , из за этой дубины противно на сайт заходить после матчей сборной и бомжей
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monser08
1573987170
" Береги себя" - звучит как угроза , Аксель пора задуматься, пересмотри ещё раз видео с Мамаевым и Кокориным.
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алдан2014
1574001375
Типа береги себя,и передай остальным лукакам,что бы больше такого не повторялось
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ZENIT*****
1574010003
Ну хватит пафоса,он где и ТЫ ГДЕ!?
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