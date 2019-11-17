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Голландия сыграет на крупном международном турнире впервые за шесть лет

17 ноября 2019, 08:45
2

Сборная Голландии вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией в матче отборочного турнира.

Таким образом, голландцы квалифицировались на крупный международный турнир впервые с 2014 года, когда сборная принимала участие в чемпионате мира в Бразилии. С того момента Голландия пропустила Евро-2016 и ЧМ-2018.

В последний раз, когда голландская национальная команда пропускала несколько крупных турниров подряд (1982-1986), Голландия выигрывала следующий турнир (Евро-1988).

Определились 16 сборных-участниц Евро-2020 из 24-х

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Нидерланды
Комментарии (2)
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алдан2014
1574001673
Они и щас выиграют евро
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