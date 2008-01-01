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    Голландия сыграет на крупном международном турнире впервые за шесть лет

    Сборная Голландии вышла на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией в матче отборочного турнира.

    Таким образом, голландцы квалифицировались на крупный международный турнир впервые с 2014 года, когда сборная принимала участие в чемпионате мира в Бразилии. С того момента Голландия пропустила Евро-2016 и ЧМ-2018.

    В последний раз, когда голландская национальная команда пропускала несколько крупных турниров подряд (1982-1986), Голландия выигрывала следующий турнир (Евро-1988).

    Определились 16 сборных-участниц Евро-2020 из 24-х

    Источник: Бомбардир.ру

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