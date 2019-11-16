Дюков: «Приглашение иностранных арбитров не позволит избежать ошибок. Пройдет 3-4 тура и получим то же самое»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможности приглашать на матчи РПЛ иностранных арбитров.

«Считаю, что наши арбитры в состоянии качественно обслуживать матчи. Приглашение иностранных арбитров не позволит избежать ошибок (в играх чемпионата России). Мы видим, какие ошибки допускаются в матчах Лиги чемпионов или внутренних чемпионатах (других стран). Мы в состоянии создать качественную систему судейства.

Да, можем вернуться в нулевые годы. Можем пригласить иностранцев, пройдет один тур, два, три. Будет допущена ошибка, мы будем уверены, что не было предвзятости. А пройдет три-четыре тура с ошибками и получим то же самое (что и сейчас)», – сказал Дюков.

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