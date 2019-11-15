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    Дюков: «Приглашение иностранных арбитров не позволит избежать ошибок. Пройдет 3-4 тура и получим то же самое»

    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможности приглашать на матчи РПЛ иностранных арбитров.

    «Считаю, что наши арбитры в состоянии качественно обслуживать матчи. Приглашение иностранных арбитров не позволит избежать ошибок (в играх чемпионата России). Мы видим, какие ошибки допускаются в матчах Лиги чемпионов или внутренних чемпионатах (других стран). Мы в состоянии создать качественную систему судейства.

    Да, можем вернуться в нулевые годы. Можем пригласить иностранцев, пройдет один тур, два, три. Будет допущена ошибка, мы будем уверены, что не было предвзятости. А пройдет три-четыре тура с ошибками и получим то же самое (что и сейчас)», – сказал Дюков.

    В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +78

      mama1991 11 минут назад

      н а х у й вам вар? если эти клоуны не видят н и х у я , смотрите телевизор....

      1
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      Рейтинг: +10403

      vladimir-7 15 минут назад

      Возможно, что иностранные судьи будут допускать ошибки, но они, судьи,
      не будут так судить по заказу и влиять на распределение мест в
      турнирной таблице, как наши коррумпированные судьи, а президент РФС должен это понимать, а не искать отговорки и не защищать
      продажный судейский корпус РФС, возглавляемый бывшим руководителем Егоровым. Пора бы президенту РФС разобраться в
      сложившейся обстановке и принять необходимые действенные меры.

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      Рейтинг: +429

      alarm 15 минут назад

      позор спартаку! мехуту гонсалеса привозили, дали чемодан, и он нам поставил пенальти в концовке!

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      Рейтинг: +3106

      Дядя Серёжа 33 минуты назад

      Иностранцы не помогут, только ставки возрастут.
      И вообще у нас как бы импортозамещение...

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      Рейтинг: +296

      Олег1204 46 минут назад

      Опыт есть и опыт хороший, но зная уровень коррупции в нашей стране, я никогда не поверю в непренамеренные ошибки, когда судья видел эпизод в упор. Так же я уверен во влиянии говнопрома на судейский корпус. При том ситуация деградирует, как и чемпионат, поскольку о каком развитии идёт речь если зене по сути всегда гарантирован результат, когда это очень нужно.

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      Рейтинг: +10403

      vladimir-7 47 минут назад

      А.Дюков, если ты считаешь, что наши арбитры в состоянии качественно обслуживать матчи, то почему они этого не делают??? Как можно было
      поставить такого проходимца Егорова на должность руководителя
      судейского комитета, ну это просто преступление. Его одна физиономия
      говорит о том, что это наглый чиновник, жулик и взяточник, ему не место в РФС, его место в тюрьме.

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