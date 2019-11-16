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  • Дюков: «Приглашение иностранных арбитров не позволит избежать ошибок. Пройдет 3-4 тура и получим то же самое»

Дюков: «Приглашение иностранных арбитров не позволит избежать ошибок. Пройдет 3-4 тура и получим то же самое»

16 ноября 2019, 09:00
27

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможности приглашать на матчи РПЛ иностранных арбитров.

«Считаю, что наши арбитры в состоянии качественно обслуживать матчи. Приглашение иностранных арбитров не позволит избежать ошибок (в играх чемпионата России). Мы видим, какие ошибки допускаются в матчах Лиги чемпионов или внутренних чемпионатах (других стран). Мы в состоянии создать качественную систему судейства.

Да, можем вернуться в нулевые годы. Можем пригласить иностранцев, пройдет один тур, два, три. Будет допущена ошибка, мы будем уверены, что не было предвзятости. А пройдет три-четыре тура с ошибками и получим то же самое (что и сейчас)», – сказал Дюков.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (27)
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Олег1204
1573885705
Опыт есть и опыт хороший, но зная уровень коррупции в нашей стране, я никогда не поверю в непренамеренные ошибки, когда судья видел эпизод в упор. Так же я уверен во влиянии говнопрома на судейский корпус. При том ситуация деградирует, как и чемпионат, поскольку о каком развитии идёт речь если зене по сути всегда гарантирован результат, когда это очень нужно.
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vladimir-7
1573887556
Возможно, что иностранные судьи будут допускать ошибки, но они, судьи, не будут так судить по заказу и влиять на распределение мест в турнирной таблице, как наши коррумпированные судьи, а президент РФС должен это понимать, а не искать отговорки и не защищать продажный судейский корпус РФС, возглавляемый бывшим руководителем Егоровым. Пора бы президенту РФС разобраться в сложившейся обстановке и принять необходимые действенные меры.
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Dellleone
1573888611
Если вы будите устраивать демонтсиративные пороки, за очевидно купленные матчи... и уберать таких кексов как например Вилков, навсегда. То другим не неповадно будет. Но конечно же оно вам не надо т.к. все это происходит не без вашего участия господин Дю.
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Cules2013
1573889944
Да, ошибки будут. Но авторитетных иностранных судей не подкупишь так просто, если это вообще возможно, и сейчас есть ВАР, который они ,в отличие от наших судей, не будут игнорировать.
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BarStep
1573892247
Я бы принял такой компромисс: в поле - наши, на VAR европейцы и пусть себе судят...
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ufos73
1573893505
Дюков просто выдай бомжам золото и большинство проблем в нашем чемпе, и твои обязанности, закончатся, а мы будем смотреть борьбу, хоть и за 2 место, но зато более справедливую!
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MaxRnD
1573894820
Иш ты засуетился ! )) - "Это наша корова и мы её доим"
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starche
1573896196
Зарубежные часто судят ещё хуже и мы это видим.
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Axe111
1573897407
Игроков иностранных в сборную запретили!!!!! Позорище
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vka1970
1573899410
Иностранные судьи вполне могут внести в наше судейство отдушину.Вполне. Во первых за каждый цент там отчитываться надо.Это не как у нас.У нас декларация фикция, а у них закон за которым они очень внимательно следят.Пусть и не сразу, но через год, два наказание будет неотвратимым. Во вторых, конкуренция созданная иностранцами пойдёт нашим только на пользу.Не умеешь честно судить, тебя заменят.И судьи есть.Нам же твердят, что вырастить судью, это блин целая песня.А тут вот тебе готовый судья, а значит нашим шевелиться придётся, а не бабки собирать как Вилков к примеру. И самое последнее.После преступления, всегда следует наказание.По уму.Вилков, убивший ЦСКА, а перед этим и многие другие клубы, наказания так и не понёс.О каком судействе может идти речь, если наши функционеры до сих пор сопли жуют ?
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