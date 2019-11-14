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    Григорян – о неназначении в сборную Армении: «Нужно слово «обидно» умножить в несколько раз и возвести в квадрат»

    Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал несостоявшееся назначение в сборную Армении.

    «Сборную Армении не хотел бы комментировать по понятным причинам. Я нигде ни в одном интервью это не обсуждал. Слово «обидно» не совсем подходит. Нужно слово «обидно» умножить в несколько раз и возвести в квадрат. В ближайшее время посмотрим, насколько верное решение приняла федерация», – сказал Григорян.

    • Ранее Федерация футбола Армении отказала Григоряну в подписании контракта.
    • Сейчас, по словам специалиста, у него есть предложение от «Пюника».
    • В «Пюнике» эту информацию опровергли.

    Источник: «РИА Новости»

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    14.11.2019 22:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +190

      Enter2006 1 час назад

      А что на тебя смотреть то? В первый раз что-ль? Одни понты. Языкастый - но псих??

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