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  • Григорян – о неназначении в сборную Армении: «Нужно слово «обидно» умножить в несколько раз и возвести в квадрат»

Григорян – о неназначении в сборную Армении: «Нужно слово «обидно» умножить в несколько раз и возвести в квадрат»

14 ноября 2019, 22:40
6

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал несостоявшееся назначение в сборную Армении.

«Сборную Армении не хотел бы комментировать по понятным причинам. Я нигде ни в одном интервью это не обсуждал. Слово «обидно» не совсем подходит. Нужно слово «обидно» умножить в несколько раз и возвести в квадрат. В ближайшее время посмотрим, насколько верное решение приняла федерация», – сказал Григорян.

  • Ранее Федерация футбола Армении отказала Григоряну в подписании контракта.
  • Сейчас, по словам специалиста, у него есть предложение от «Пюника».
  • В «Пюнике» эту информацию опровергли.

Источник: «РИА Новости»
Отбор ЧЕ-2020 Армения Григорян Александр
Комментарии (6)
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Enter2006
1573762726
А что на тебя смотреть то? В первый раз что-ль? Одни понты. Языкастый - но псих??
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Yev
1573774957
Математик, ***. Хотя интересно было бы понаблюдать за работой в сборной. Хуже б команде не стало б.
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1573796123
Вообще, конечно, Григорян странная личность, но Уткин о нём верно сказал - как тренер он вполне себе неплохой профессионал, подбирать футболистов и ставить игру отлично умеет. Но он как человек *банутый и терпеть это долго никто не может, в клубе это очевидная проблема, тренер работает с командой ежедневно. А вот в сборной, возможно, такой проблемы не было бы, команда собирается на несколько недель раз в 2-3 месяца, за это время и наладить что-то возможно, но и за*бать никого не успеваешь.
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Torvald64
1573799519
Григорян - это корень 5-й степени из слова "тренер", деленный на 2.
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mangust4444
1573808282
Абыдно,да???!!!
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RJM555
1573839917
Теперь Григорян будет болеть против армении....такого болельщика армения потеряла!
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