Григорян – о неназначении в сборную Армении: «Нужно слово «обидно» умножить в несколько раз и возвести в квадрат»

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал несостоявшееся назначение в сборную Армении.

«Сборную Армении не хотел бы комментировать по понятным причинам. Я нигде ни в одном интервью это не обсуждал. Слово «обидно» не совсем подходит. Нужно слово «обидно» умножить в несколько раз и возвести в квадрат. В ближайшее время посмотрим, насколько верное решение приняла федерация», – сказал Григорян.