Григорян – о неназначении в сборную Армении: «Нужно слово «обидно» умножить в несколько раз и возвести в квадрат»

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал несостоявшееся назначение в сборную Армении.
«Сборную Армении не хотел бы комментировать по понятным причинам. Я нигде ни в одном интервью это не обсуждал. Слово «обидно» не совсем подходит. Нужно слово «обидно» умножить в несколько раз и возвести в квадрат. В ближайшее время посмотрим, насколько верное решение приняла федерация», – сказал Григорян.
- Ранее Федерация футбола Армении отказала Григоряну в подписании контракта.
- Сейчас, по словам специалиста, у него есть предложение от «Пюника».
- В «Пюнике» эту информацию опровергли.
Источник: «РИА Новости»