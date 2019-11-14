«Пюник» опроверг заинтересованность в Григоряне. Сам тренер сказал, что у него есть предложение от клуба

Спортивный директор «Пюника» Самвел Арустамян опроверг заинтересованность армянского клуба в сотрудничестве с тренером Александром Григоряном.
«Сотрудничество с Григоряном не входит в планы клуба», — сказал Арустамян.
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Спортивный директор «Пюника» Самвел Арустамян опроверг заинтересованность армянского клуба в сотрудничестве с тренером Александром Григоряном.
«Сотрудничество с Григоряном не входит в планы клуба», — сказал Арустамян.