Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    «Пюник» опроверг заинтересованность в Григоряне. Сам тренер сказал, что у него есть предложение от клуба

    Спортивный директор «Пюника» Самвел Арустамян опроверг заинтересованность армянского клуба в сотрудничестве с тренером Александром Григоряном.

    «Сотрудничество с Григоряном не входит в планы клуба», — сказал Арустамян.

    • Ранее сам Григорян сообщил, что имеет предложение от «Пюника».
    • Последним местом работы специалиста был «Тамбов», который до увольнения Григоряна шел на последнем месте в таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74452
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru