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    Тренер сборной Португалии Сантуш: «Роналду в порядке и будет играть»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал понять, что у форварда национальной команды Криштиану Роналду нет травмы.

    «Он в порядке и будет играть. Если бы Криштиану был не в форме, я бы его не вызвал. Каждый хочет узнать про Роналду, но это происходит только потому, что он лучший в мире», – сказал Сантуш.

    Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри

    Источник: Corriere dello Sport

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