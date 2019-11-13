Тренер сборной Португалии Сантуш: «Роналду в порядке и будет играть»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал понять, что у форварда национальной команды Криштиану Роналду нет травмы.

Ранее тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявлял, что заменял 34-летнего игрока в двух матчах подряд из-за повреждения колена.

заявлял, что заменял 34-летнего игрока в двух матчах подряд из-за повреждения колена. Португальцы сыграют в отборе Евро-2020 с Литвой (14 ноября) и Люксембургом (17 ноября).

«Он в порядке и будет играть. Если бы Криштиану был не в форме, я бы его не вызвал. Каждый хочет узнать про Роналду, но это происходит только потому, что он лучший в мире», – сказал Сантуш.

Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри