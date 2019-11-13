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  • Тренер сборной Португалии Сантуш: «Роналду в порядке и будет играть»

Тренер сборной Португалии Сантуш: «Роналду в порядке и будет играть»

13 ноября 2019, 20:59
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал понять, что у форварда национальной команды Криштиану Роналду нет травмы.

«Он в порядке и будет играть. Если бы Криштиану был не в форме, я бы его не вызвал. Каждый хочет узнать про Роналду, но это происходит только потому, что он лучший в мире», – сказал Сантуш.

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Источник: Corriere dello Sport
Отбор ЧЕ-2020 Португалия Литва Люксембург Роналду Криштиану Сантуш Фернанду
Комментарии (1)
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Ушат Помоев
1573704391
Само собой будет играть иначе ты больше не тренер!)
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