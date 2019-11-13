Караваев: «Сейчас обсуждаем Бельгию. Не думаем о нужном счете, просто готовимся к матчу»

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 с Бельгией.

«Приятно, что на тренировки сборной России приходят болельщики, а особенно молодые ребята. Это не отвлекает – мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. Все как на поле – часто даже во время матчей сложно разобрать, что кричат фанаты. Тут то же самое.

Новый мяч? Обычный, ничего удивительного. А газон здесь шикарный, как и погода – фантастические условия для подготовки к предстоящим играм. Все в команде на позитиве.

В прошлом матче дебютировал за сборную России, испытал невероятные эмоции. Но самое главное, конечно, что помог команде выполнить задачу по выходу на Евро в такой важной игре. Теперь обсуждаем Бельгию – предстоящего соперника, в матче против которого очень нужны три очка. Не думаем о нужном счете, просто готовимся к матчу.

Конкуренция? Мне комфортнее играть на правом фланге обороны – это моя родная позиция. Но и слева могу сыграть, как уже была в матчах за «Витесс» и «Зенит». Где скажет Станислав Саламович, там и выйду», – сказал Караваев.

В домашнем матче отборочного турнира Бельгия победила Россию со счетом 3:1. Чтобы продолжить борьбу за первое место в группе, россиянам нужна победа со счетом 2:0 или с более крупным счетом.

Россияне сыграют с бельгийцами 16 ноября.

После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

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