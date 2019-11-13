Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Караваев: «Сейчас обсуждаем Бельгию. Не думаем о нужном счете, просто готовимся к матчу»

    Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 с Бельгией.

    «Приятно, что на тренировки сборной России приходят болельщики, а особенно молодые ребята. Это не отвлекает – мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. Все как на поле – часто даже во время матчей сложно разобрать, что кричат фанаты. Тут то же самое.

    Новый мяч? Обычный, ничего удивительного. А газон здесь шикарный, как и погода – фантастические условия для подготовки к предстоящим играм. Все в команде на позитиве.

    В прошлом матче дебютировал за сборную России, испытал невероятные эмоции. Но самое главное, конечно, что помог команде выполнить задачу по выходу на Евро в такой важной игре. Теперь обсуждаем Бельгию – предстоящего соперника, в матче против которого очень нужны три очка. Не думаем о нужном счете, просто готовимся к матчу.

    Конкуренция? Мне комфортнее играть на правом фланге обороны – это моя родная позиция. Но и слева могу сыграть, как уже была в матчах за «Витесс» и «Зенит». Где скажет Станислав Саламович, там и выйду», – сказал Караваев.

    • В домашнем матче отборочного турнира Бельгия победила Россию со счетом 3:1. Чтобы продолжить борьбу за первое место в группе, россиянам нужна победа со счетом 2:0 или с более крупным счетом.
    • Россияне сыграют с бельгийцами 16 ноября.
    • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

    Ерохин: «Сборную Бельгии возможно обыграть с тем счетом, что нужен нам»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +634

      Давид59 57 минут назад

      Не думай Слав о счёте свысока. Наступит время, сам поймёшь наверное...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74444
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru