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  • Караваев: «Сейчас обсуждаем Бельгию. Не думаем о нужном счете, просто готовимся к матчу»

Караваев: «Сейчас обсуждаем Бельгию. Не думаем о нужном счете, просто готовимся к матчу»

13 ноября 2019, 13:25
5

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 с Бельгией.

«Приятно, что на тренировки сборной России приходят болельщики, а особенно молодые ребята. Это не отвлекает – мы сосредоточены на своей работе, слушаем тренера. Все как на поле – часто даже во время матчей сложно разобрать, что кричат фанаты. Тут то же самое.

Новый мяч? Обычный, ничего удивительного. А газон здесь шикарный, как и погода – фантастические условия для подготовки к предстоящим играм. Все в команде на позитиве.

В прошлом матче дебютировал за сборную России, испытал невероятные эмоции. Но самое главное, конечно, что помог команде выполнить задачу по выходу на Евро в такой важной игре. Теперь обсуждаем Бельгию – предстоящего соперника, в матче против которого очень нужны три очка. Не думаем о нужном счете, просто готовимся к матчу.

Конкуренция? Мне комфортнее играть на правом фланге обороны – это моя родная позиция. Но и слева могу сыграть, как уже была в матчах за «Витесс» и «Зенит». Где скажет Станислав Саламович, там и выйду», – сказал Караваев.

  • В домашнем матче отборочного турнира Бельгия победила Россию со счетом 3:1. Чтобы продолжить борьбу за первое место в группе, россиянам нужна победа со счетом 2:0 или с более крупным счетом.
  • Россияне сыграют с бельгийцами 16 ноября.
  • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

Ерохин: «Сборную Бельгии возможно обыграть с тем счетом, что нужен нам»

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Зенит Россия Бельгия Караваев Вячеслав
Комментарии (5)
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Давид59
1573642746
Не думай Слав о счёте свысока. Наступит время, сам поймёшь наверное...
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vladimir-7
1573651360
Основная задача, выиграть у Сан-Марино, а вот с Бельгией, это вопрос.
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Зенит77
1573651648
Могу предложить один и главных ключей к успеху: увеличить скорости, пешком у Бельгии не выиграть
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Plyash
1573677447
Вообще то новички есть в команде.Дзюбу надо бы придержать,как бы сборную с Зенитом не перепутал, ногу свою не покалечил.
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Beim
1573749391
Против Бельгии сейчас есть шансы за счет их низкой мотивации на эту игру
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