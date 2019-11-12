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  • «Если Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть». Прыгунья в высоту Ласицкене предложила свою кандидатуру сборной России

«Если Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть». Прыгунья в высоту Ласицкене предложила свою кандидатуру сборной России

12 ноября 2019, 17:21
4

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в своем инстаграме выразила готовность сыграть за сборную России на Евро-2020.

Спортсменка опубликовала видео, на котором она, стоя в воротах на пляже, отбивает ногой мяч. «Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть», – написала Ласицкене.

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Публикация от text (@lasitskene.maria)

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Источник: инстаграм Марии Ласицкене
Отбор ЧЕ-2020 Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (4)
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alex1951
1573571474
Ахтунг! Готовится операция по смене пола ....Из Ласицкене в Ласицкявичусы)))))
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richi
1573572611
Что не говорите, Игорян все таки лучше мяч отбивает.
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kolyma999
1573575888
Охренеть новость.Я тоже могу сыграть,причём и за Игоряна и за Дзюбэйро одновременно.При условии что Черчес просто сводит меня в кабак.
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Vratarь
1573641172
За Игоря взялись всерьёз! Парень не выдержит - сдастся.
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