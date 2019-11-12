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    «Если Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть». Прыгунья в высоту Ласицкене предложила свою кандидатуру сборной России

    Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в своем инстаграме выразила готовность сыграть за сборную России на Евро-2020.

    Спортсменка опубликовала видео, на котором она, стоя в воротах на пляже, отбивает ногой мяч. «Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть», – написала Ласицкене.

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    Публикация от text (@lasitskene.maria)

    «Бизнес Online»: Черчесов уговаривал Акинфеева вернуться в сборную России

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    Источник: инстаграм Марии Ласицкене

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7625

      alex1951 13 минут назад

      Ахтунг! Готовится операция по смене пола ....Из Ласицкене в Ласицкявичусы)))))

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