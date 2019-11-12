«Если Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть». Прыгунья в высоту Ласицкене предложила свою кандидатуру сборной России

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в своем инстаграме выразила готовность сыграть за сборную России на Евро-2020.

Спортсменка опубликовала видео, на котором она, стоя в воротах на пляже, отбивает ногой мяч. «Сборная России, если Игорь Акинфеев так и не вернется к Евро-2020, могу попробовать сыграть», – написала Ласицкене.

text text text Публикация от text (@lasitskene.maria) 12 Ноя 2019 в 2:31 PST

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