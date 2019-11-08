Гилерме – об ошибке в матче с «Ювентусом»: «Я действовал слишком самоуверенно»

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал свою результативную ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
- Голкипер после удара Криштиану Роналду со штрафного выронил мяч из рук.
- На добивании успешно сыграл полузащитник Аарон Рэмзи.
- В итоге «Ювентус» победил «Локомотив» со счетом 2:1.
«Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают. Самое главное, что команда не чувствовала от этого негатива. Мы очень хорошо отреагировали (на гол), показали себя единым целым.
Это была техническая ошибка. Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать атаку и забить, и забыл поймать мяч. Посмотрел этот момент в повторе минимум 20 раз», – сказал Гилерме.
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