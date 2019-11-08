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  • Гилерме – об ошибке в матче с «Ювентусом»: «Я действовал слишком самоуверенно»

Гилерме – об ошибке в матче с «Ювентусом»: «Я действовал слишком самоуверенно»

8 ноября 2019, 15:15
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Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал свою результативную ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

  • Голкипер после удара Криштиану Роналду со штрафного выронил мяч из рук.
  • На добивании успешно сыграл полузащитник Аарон Рэмзи.
  • В итоге «Ювентус» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

«Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают. Самое главное, что команда не чувствовала от этого негатива. Мы очень хорошо отреагировали (на гол), показали себя единым целым.

Это была техническая ошибка. Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать атаку и забить, и забыл поймать мяч. Посмотрел этот момент в повторе минимум 20 раз», – сказал Гилерме.

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Черчесов: «Ошибка Гилерме? Я это называю недочет»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Гилерме
Комментарии (3)
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Decorhome
1573216329
мокрый мяч да еще с необычной траекторией посланный
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DOCTOR PENALTY
1573219897
Соберись, иначе место в воротах сборной займёт Джанаев.
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sochi-2013
1573222773
Даже неплохо иногда "холодный душ" принимать, чтобы от земли не отрываться.
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