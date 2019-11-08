Гилерме – об ошибке в матче с «Ювентусом»: «Я действовал слишком самоуверенно»

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал свою результативную ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Голкипер после удара Криштиану Роналду со штрафного выронил мяч из рук.

со штрафного выронил мяч из рук. На добивании успешно сыграл полузащитник Аарон Рэмзи .

. В итоге «Ювентус» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

«Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают. Самое главное, что команда не чувствовала от этого негатива. Мы очень хорошо отреагировали (на гол), показали себя единым целым.

Это была техническая ошибка. Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать атаку и забить, и забыл поймать мяч. Посмотрел этот момент в повторе минимум 20 раз», – сказал Гилерме.

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