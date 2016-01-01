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    Гилерме – об ошибке в матче с «Ювентусом»: «Я действовал слишком самоуверенно»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал свою результативную ошибку в эпизоде с первым пропущенным голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    • Голкипер после удара Криштиану Роналду со штрафного выронил мяч из рук.
    • На добивании успешно сыграл полузащитник Аарон Рэмзи.
    • В итоге «Ювентус» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

    «Я действовал слишком самоуверенно, у меня такие ошибки бывают. Самое главное, что команда не чувствовала от этого негатива. Мы очень хорошо отреагировали (на гол), показали себя единым целым.

    Это была техническая ошибка. Я был очень уверенным, уже смотрел на Миранчука, чтобы начать атаку и забить, и забыл поймать мяч. Посмотрел этот момент в повторе минимум 20 раз», – сказал Гилерме.

    Семин – об ошибке Гилерме при первом голе «Ювентуса»: «Меня не выбивают такие моменты»

    Щесны – об ошибке Гилерме: «Хорошо, что это был он, а не я»

    Черчесов: «Ошибка Гилерме? Я это называю недочет»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +905

      Decorhome 55 минут назад

      мокрый мяч да еще с необычной траекторией посланный

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