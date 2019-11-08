Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Полузащитник «Ференцвароша»: «Фернандес говорил, что у ЦСКА не так много шансов и болельщики давят на команду»

    Бразильский полузащитник «Ференцвароша» Исаэл выделил лучших игроков в составе ЦСКА и рассказал о разговоре с Марио Фернандесом.

    «По-моему, отличный матч, обе команды могли победить. Куча шансов была – что у нас, что у ЦСКА. Несмотря на то, что у соперника одно очко, это очень сильная команда. Ну, это футбол. «Лудогорец» сегодня вообще шесть от «Эспаньола» пропустил! Мое мнение: у ЦСКА очень хороший состав, но в первых трех матчах они не смогли показать свои лучшие качества.

    Кто у ЦСКА был лучшим? Акинфеев, Фернандес – это про оборону. Мне очень понравился Никола Влашич, номер 8 – топ-футболист.

    После игры подошел к Марио, потому что мы дружим. Давным-давно играли вместе в «Гремио». Сейчас он уже совсем русский, ха-ха. Фернандес говорил, что у ЦСКА не так много шансов и болельщики давят на команду, но бороться они будут до конца. Есть еще два матча – можно все исправить. Случиться в этой группе может еще все что угодно», – рассказал бразилец.

    • ЦСКА не забивает на протяжении трех матчей Лиги Европы.
    • Московский клуб на последнем месте в группе с одним очком.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:07
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10288

      vladimir-7 18 минут назад

      Ну да, три нормальных футболиста-Акинфеев, Фернандес и Влашич, остальные почти все настолько плохо отыграли, что слов нет, просто
      ужас. Остается надеяться на подготовку команды в зимний перерыв.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      elessar arnor 49 минут назад

      давят..за 2 млн евро, примерно, в год..давление от болел..заслужили,совсем ах уже ли

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74390
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru