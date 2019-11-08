Полузащитник «Ференцвароша»: «Фернандес говорил, что у ЦСКА не так много шансов и болельщики давят на команду»

Бразильский полузащитник «Ференцвароша» Исаэл выделил лучших игроков в составе ЦСКА и рассказал о разговоре с Марио Фернандесом.

«По-моему, отличный матч, обе команды могли победить. Куча шансов была – что у нас, что у ЦСКА. Несмотря на то, что у соперника одно очко, это очень сильная команда. Ну, это футбол. «Лудогорец» сегодня вообще шесть от «Эспаньола» пропустил! Мое мнение: у ЦСКА очень хороший состав, но в первых трех матчах они не смогли показать свои лучшие качества.

Кто у ЦСКА был лучшим? Акинфеев, Фернандес – это про оборону. Мне очень понравился Никола Влашич, номер 8 – топ-футболист.

После игры подошел к Марио, потому что мы дружим. Давным-давно играли вместе в «Гремио». Сейчас он уже совсем русский, ха-ха. Фернандес говорил, что у ЦСКА не так много шансов и болельщики давят на команду, но бороться они будут до конца. Есть еще два матча – можно все исправить. Случиться в этой группе может еще все что угодно», – рассказал бразилец.