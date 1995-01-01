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    Гвардиола провел 600-й матч в тренерской карьере

    Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) стал юбилейным для главного тренера англичан Хосепа Гвардиолы.

    Как сообщает Sky Sports Statto, испанский специалист провел 600-ю игру в тренерской карьере (без учета работы в «Барселоне Б»).

    Матчи распределены следующим образом: 247 – «Барселона», 161 – «Бавария», 192 – «Манчестер Сити».

    В 600 поединках Гвардиола со своими командами одержал 448 побед, в процентном соотношении это 74,6, то есть в среднем он выигрывает в трех встречах из четырех.

    Источник: Sky Sports Statto

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