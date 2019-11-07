Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гвардиола провел 600-й матч в тренерской карьере

7 ноября 2019, 09:57
3

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) стал юбилейным для главного тренера англичан Хосепа Гвардиолы.

Как сообщает Sky Sports Statto, испанский специалист провел 600-ю игру в тренерской карьере (без учета работы в «Барселоне Б»).

Матчи распределены следующим образом: 247 – «Барселона», 161 – «Бавария», 192 – «Манчестер Сити».

В 600 поединках Гвардиола со своими командами одержал 448 побед, в процентном соотношении это 74,6, то есть в среднем он выигрывает в трех встречах из четырех.

Источник: Sky Sports Statto
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Аталанта Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
talgatnurzhanov2006
1573117956
статистика убойная
Ответить
Skull_Boy
1573121789
Что сказать пока лучший тренер, после сэра Алекса
Ответить
Plyash
1573154521
Браво Хосеп.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+