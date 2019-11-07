Adidas представил официальный мяч Евро-2020

За более чем полгода до старта чемпионата Европы-2020 презентован официальный мяч турнира. Производитель, компания аdidas, назвал его Uniforia. Фото доступно ниже.
Известно, что на дизайн мяча повлиял формат проведения турнира – матчи пройдут в 12 городах. Название Uniforia составлено из двух английских слов, которые на русский переводятся как «единство» и «эйфория».
- 16 чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля.
- Сборная России уже гарантировала себе путевку на турнир.
- Четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.
Источник: «РИА Новости»