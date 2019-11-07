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Adidas представил официальный мяч Евро-2020

7 ноября 2019, 00:24
3

За более чем полгода до старта чемпионата Европы-2020 презентован официальный мяч турнира. Производитель, компания аdidas, назвал его Uniforia. Фото доступно ниже.

Известно, что на дизайн мяча повлиял формат проведения турнира – матчи пройдут в 12 городах. Название Uniforia составлено из двух английских слов, которые на русский переводятся как «единство» и «эйфория».

  • 16 чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля.
  • Сборная России уже гарантировала себе путевку на турнир.
  • Четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.

Источник: «РИА Новости»
Отбор ЧЕ-2020
Комментарии (3)
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Михаил Спартач
1573077376
Какую-то свастику напоминает...
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Benifacto
1573081665
Кельтский крест
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eugenpauk
1573108675
Трискелион... Изначально славянско-арийский знак. Немцы одним словом...
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