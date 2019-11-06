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    Adidas представил официальный мяч Евро-2020

    За более чем полгода до старта чемпионата Европы-2020 презентован официальный мяч турнира. Производитель, компания аdidas, назвал его Uniforia. Фото доступно ниже.

    Известно, что на дизайн мяча повлиял формат проведения турнира – матчи пройдут в 12 городах. Название Uniforia составлено из двух английских слов, которые на русский переводятся как «единство» и «эйфория».

    • 16 чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля.
    • Сборная России уже гарантировала себе путевку на турнир.
    • Четыре матча Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.

    Источник: «РИА Новости»

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