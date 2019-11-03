Кутепов: «Не мы как команда подстроились под Тедеско, а он под нас»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал об изменениях, которые произошли с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско.

«Приход нового тренера — это всегда большие перемены. По своему опыту могу сказать, что в подобных ситуациях у команды всегда случается эмоциональный подъем. Вопрос в том, сколько он продлится. Мы не заглядываем далеко в будущее: нам нужно усиленно работать до зимней паузы, от игры к игре.

Тактика меняется. Это логично: у каждого тренера есть свое видение. Но перевернуть все с ног на голову невозможно, ведь в команде собраны футболисты, уже обладающие определенными навыками. Тренер это прекрасно понимает и делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях.

Тедеско во многих вопросах прислушивается к мнению игроков. И это очень важный момент. Если игрок чувствует себя некомфортно на определенной позиции и играет через не могу, он никогда не покажет свой максимум. Если же он полностью понимает задумки тренера, то будет результат. В тренировочном процессе мы контактируем постоянно.

Например, перед «Локо» обсуждали переход на схему в три центральных. Общаемся с тренером на английском и иногда на итальянском. На данном этапе не мы как команда подстроились под тренера, а он под нас. Мне кажется, в сложившейся ситуации это правильное решение.

Думаю, с течением времени, особенно на зимних сборах, ситуация изменится: тренерские принципы станут более заметными, и уже футболистам нужно будет подстраиваться. Это тоже будет абсолютно верно. При длительной работе мы будем лучше понимать его требования и стиль игры», – сказал Кутепов.

Кутепов: «Моя лучшая форма впереди»