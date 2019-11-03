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  • Кутепов: «Не мы как команда подстроились под Тедеско, а он под нас»

Кутепов: «Не мы как команда подстроились под Тедеско, а он под нас»

3 ноября 2019, 12:21
7

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал об изменениях, которые произошли с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско.

«Приход нового тренера — это всегда большие перемены. По своему опыту могу сказать, что в подобных ситуациях у команды всегда случается эмоциональный подъем. Вопрос в том, сколько он продлится. Мы не заглядываем далеко в будущее: нам нужно усиленно работать до зимней паузы, от игры к игре.

Тактика меняется. Это логично: у каждого тренера есть свое видение. Но перевернуть все с ног на голову невозможно, ведь в команде собраны футболисты, уже обладающие определенными навыками. Тренер это прекрасно понимает и делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях.

Тедеско во многих вопросах прислушивается к мнению игроков. И это очень важный момент. Если игрок чувствует себя некомфортно на определенной позиции и играет через не могу, он никогда не покажет свой максимум. Если же он полностью понимает задумки тренера, то будет результат. В тренировочном процессе мы контактируем постоянно.

Например, перед «Локо» обсуждали переход на схему в три центральных. Общаемся с тренером на английском и иногда на итальянском. На данном этапе не мы как команда подстроились под тренера, а он под нас. Мне кажется, в сложившейся ситуации это правильное решение.

Думаю, с течением времени, особенно на зимних сборах, ситуация изменится: тренерские принципы станут более заметными, и уже футболистам нужно будет подстраиваться. Это тоже будет абсолютно верно. При длительной работе мы будем лучше понимать его требования и стиль игры», – сказал Кутепов.

Кутепов: «Моя лучшая форма впереди»

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Тедеско Доменико
Комментарии (7)
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1572773195
кутепов это неоправданные ожидания конечно...
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Plyash
1572774408
Всё правильно,если это так.Хороший тренер не должен учить игроков играть или переделывать их под себя.Играть они умеют.Он к ним пришёл,не они к нему. А вот слепить из того,что есть, хорошую команду,объяснить каждому игроку его задачу,как это видит твой наставник, и объединить всех в единый коллектив,заразить своей идеей и энергией каждого спортсмена это дорогого стоит.А ребятам потерпеть и понять,кадровых перестановок в этом случае не избежать. Удачи тебе Тед и твоим ребятам.
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TOL47
1572777984
Сегодня Арсенал, увидим как вы под него подстроитесь
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InterMilLano1908
1572778468
Вот с арсеналом и увидим, что за тренер этот Тедеско
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Я - легенда
1572798694
Одно мне не понравилось: "Приход нового тренера — это всегда большие перемены. По своему опыту могу сказать, что в подобных ситуациях у команды всегда случается эмоциональный подъем. Вопрос в том, сколько он продлится". Ребят, ну вот это от вас зависит, сколько вы будете играть вдохновенно! Всё в ваших силах!
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