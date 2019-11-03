Кутепов: «Моя лучшая форма впереди»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, почему резко сбавил после ЧМ-2018.

– Согласны, что на чемпионате мира вы показывали лучший футбол в своей карьере?

– Нет, потому что моя лучшая форма впереди. Вообще, я постоянно анализирую свою игру, но это заключается не в том, чтобы найти пиковую точку. Анализировать нужно свое выступление от пика до пика, чтобы понять: почему в какой-то момент снизил планку.

– Сейчас до высшей точки далеко?

- После матча с «Локомотивом» стали писать, что я возвращаюсь на уровень лета 2018-го и так далее. Это все, конечно, хорошо. Но я сконцентрирован именно на том, чтобы как можно дольше показывать высокий уровень, а не вспоминать о том, что было. Продолжаю набирать обороты. Пока прошло мало матчей, и я не хочу торопиться с выводами. Все-таки много пропустил из-за проблем со здоровьем. Сидеть без дела – не по мне. Это принципиальный момент: я хочу играть и прогрессировать. Считаю, это нормальное желание для футболиста.

– Дважды за год вы выбывали на несколько месяцев из-за одинаковой травмы – паховой грыжи. Это стечение обстоятельств? Или в первый раз восстановление прошло не так, как нужно?

– До конца не понятно. Травмы были идентичные. Есть версия, что таковы особенности моего организма. Паховая грыжа – повреждение, которое невозможно предугадать. Нельзя выделить конкретный момент получения травмы. Просто однажды она давала о себе знать, и боль не позволяла работать на максимуме. Приходилось прибегать к оперативному вмешательству.