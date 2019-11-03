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    Кутепов: «Моя лучшая форма впереди»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, почему резко сбавил после ЧМ-2018.

    – Согласны, что на чемпионате мира вы показывали лучший футбол в своей карьере?

    – Нет, потому что моя лучшая форма впереди. Вообще, я постоянно анализирую свою игру, но это заключается не в том, чтобы найти пиковую точку. Анализировать нужно свое выступление от пика до пика, чтобы понять: почему в какой-то момент снизил планку.

    – Сейчас до высшей точки далеко?

    - После матча с «Локомотивом» стали писать, что я возвращаюсь на уровень лета 2018-го и так далее. Это все, конечно, хорошо. Но я сконцентрирован именно на том, чтобы как можно дольше показывать высокий уровень, а не вспоминать о том, что было. Продолжаю набирать обороты. Пока прошло мало матчей, и я не хочу торопиться с выводами. Все-таки много пропустил из-за проблем со здоровьем. Сидеть без дела – не по мне. Это принципиальный момент: я хочу играть и прогрессировать. Считаю, это нормальное желание для футболиста.

    – Дважды за год вы выбывали на несколько месяцев из-за одинаковой травмы – паховой грыжи. Это стечение обстоятельств? Или в первый раз восстановление прошло не так, как нужно?

    – До конца не понятно. Травмы были идентичные. Есть версия, что таковы особенности моего организма. Паховая грыжа – повреждение, которое невозможно предугадать. Нельзя выделить конкретный момент получения травмы. Просто однажды она давала о себе знать, и боль не позволяла работать на максимуме. Приходилось прибегать к оперативному вмешательству.

    • Илья Кутепов сыграл во всех матчах сборной России на ЧМ-2018 без замен.
    • В этом сезоне защитник шесть игр в чемпионате России и одну в рамках национального кубка.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии8
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      Рейтинг: +566

      playsh 24 минуты назад

      Блажен кто верует.Удачи тебе,Илья.

      0
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      Рейтинг: +906

      DMитрий 37 минут назад

      Похоже в ветеранах готовится выстрелить.

      0
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      Рейтинг: +3930

      paracetamol 1 час назад

      Уровень лета 2018-го? А что это был за "уровень"?

      0
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      Рейтинг: +6390

      derrik2000 1 час назад

      Смотришь на "высокоинтеллектуальную" рожу Кутепова и понимаешь, что все эти умные фразы, которые от имени Ильи напечатаны на оф. сайте Спартака, придумал сам корреспондент.

      А в действительности сам Илья на все вопросы корреспондента отвечал коротко и ёмко: "ЧЁ ?" ))))))))))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +575

      sined1951 > derrik2000 1 час назад

      По вашему комментарию тоже не скажешь, что вы интеллектуал. Не надо людей оскорблять. это нехорошо!

      2
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      Рейтинг: +6390

      derrik2000 > sined1951 1 час назад

      Поконкретнее, плииз: ЧЕМ оскорбил?
      Тем что сказал "ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РОЖА" или просто словом "РОЖА"? А, может быть, ещё чем?

      0
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      Рейтинг: +2622

      JTherry > derrik2000 4 минуты назад

      Кутепов знает английский и итальянский языки (как у вас с этими или другими языками?), читает классическую литературу, любит хорошую музыку, и интервью его читать одно удовольствие... вас просят аккуратнее высказываться про "интеллект")

      0
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      Рейтинг: +3708

      Viper for CSKA 1 час назад

      Может Тедеско и правда поможет вернуть Кутепову лучшую форму. На ЧМ был очень неплох, да и в принципе парень талантливый, хоть и пожарит, бывает. Сборной точно бы не помешал в своём лучшем состоянии, так что успехов Илье.

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