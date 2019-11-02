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  • Мать Роналду: «Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»

Мать Роналду: «Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»

2 ноября 2019, 09:36
20

Долореш Авейру, мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выразила мнение, что ее сын мог бы выиграть больше «Золотых мячей», если бы в ситуацию не вмешалась футбольная мафия.

«Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей». Если бы он был испанцем или англичанином, они бы так не поступили. Это происходит потому, что он португалец. Не знаю, получит ли он «Золотой мяч» в этом году, но я верю в это», – сказала Авейру.

  • Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».
  • В 2019 году форвард вошел в финальную 30-ку претендентов на награду. Победителя объявят 2 декабря.

Источник: AS
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (20)
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Агасфер
1572677381
Давно пустой приз.
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starche
1572679517
Зависть гложет не только Кристину, но и маманю. Мы помним как он плакал от зависти.........
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Asbjorn
1572686292
Как по моему субъективному мнению, в этом году ни он ни Месси ЗМ не заслужили
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subbotaspartak
1572686375
Фамилии? Адреса? Явки? Болтовня жадного человека, Мамаши одного из богатейших футболистов века.
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ilichkadr
1572688511
Не думаю, что цена «Золотого мяча» заинтересовала бы футбольную мафию. Мамаша реально бредит.
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BRO_football
1572691769
А по-моему как раз всё наоборот. Из-за заговора футбольной мафии "Золотые мячи" получает только Роналду, ну и Месси иногда.
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DOCTOR PENALTY
1572692501
Получит или не получит, он сейчас очевидно сильнейший!
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love_Pall
1572693808
футбольная мафия дала роналду больше ЗМ, чем он заслужил
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Александр52
1572694410
НУ уж если Криш подключил маму, значит дела у него не так хороши. Надо быть скромнее. Лео лучший, он суперкомпьютер.
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Dizayner
1572704512
отдайте в этом году ВВД и все дела, все будут довольны))я думаю, что не дадут больше ни лео ни кришу, чтобы не нарушать баланс
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