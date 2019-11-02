Мать Роналду: «Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»

Долореш Авейру, мать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выразила мнение, что ее сын мог бы выиграть больше «Золотых мячей», если бы в ситуацию не вмешалась футбольная мафия.

«Футбольная мафия мешает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей». Если бы он был испанцем или англичанином, они бы так не поступили. Это происходит потому, что он португалец. Не знаю, получит ли он «Золотой мяч» в этом году, но я верю в это», – сказала Авейру.