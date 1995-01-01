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    Шюррле: «Лучшие шесть команд РПЛ в Бундеслиге были бы в середине таблицы»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле сравнил уровень РПЛ и Бундеслиги. Немец принадлежит дортмундской «Боруссии».

    «Уровень РПЛ неплохой. Лучшие шесть команд турнира были бы в Бундеслиге в середине таблицы. Остальным командам было бы тяжело играть в чемпионате Германии», – выразил мнение футболист в интервью Bild Podcast.

    • Немец – чемпион мира 2014 года.
    • В текущем сезоне РПЛ Шюррле провел девять матчей, забил гол, отдал две результативные передачи.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: Bild Podcast

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3619

      Добрый Бобер 13 минут назад

      Вполне себе адекватная оценка.

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      Рейтинг: -23

      rammax fcsm 2 часа назад

      ДОРОГОЙ, в прямом смысле Шюррле, а давай ты начнёшь играть, как в первых матчах...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2037

      erma 3 часа назад

      Все это Ширли-Мырли или Шюрле-Мурле. Трудности порождают способности и кое-кто мог бы и за тройку побороться.

      1
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