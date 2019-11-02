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  • Шюррле: «Лучшие шесть команд РПЛ в Бундеслиге были бы в середине таблицы»

Шюррле: «Лучшие шесть команд РПЛ в Бундеслиге были бы в середине таблицы»

2 ноября 2019, 01:01
11

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле сравнил уровень РПЛ и Бундеслиги. Немец принадлежит дортмундской «Боруссии».

«Уровень РПЛ неплохой. Лучшие шесть команд турнира были бы в Бундеслиге в середине таблицы. Остальным командам было бы тяжело играть в чемпионате Германии», – выразил мнение футболист в интервью Bild Podcast.

  • Немец – чемпион мира 2014 года.
  • В текущем сезоне РПЛ Шюррле провел девять матчей, забил гол, отдал две результативные передачи.
  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

Источник: Bild Podcast
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Боруссия Д Шюррле Андре
Комментарии (11)
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erma
1572651081
Все это Ширли-Мырли или Шюрле-Мурле. Трудности порождают способности и кое-кто мог бы и за тройку побороться.
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rammax fcsm
1572652308
ДОРОГОЙ, в прямом смысле Шюррле, а давай ты начнёшь играть, как в первых матчах...
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Добрый Бобер
1572662036
Вполне себе адекватная оценка.
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Tsigan
1572670593
Коротко и ясно
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oyabun
1572670962
И это Шурик еще похвалил наши команды..
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Рубинище
1572674116
Так то прав конечно. из этих 6 - 3е бились бы за выживание.
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vka1970
1572676122
Сравнивать нас и Бундес лигу некорректно. А так вполне трезвая оценка.
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Агасфер
1572678066
Привезите "Баварию" в Россию.И я не уверен,что она будет постоянным чемпионом.Все "выравниваются под существующий стандарт " в стране и первенстве.Месси в сборной и "Барселоне" производят разный продукт и эффект.
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polozovs
1572681081
Дорогой бомбардир, у вас то одна статистика по Шюррле, то под другой новостью другая. Кому верить? Ты не ты, когда голоден! Соберись!
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neft44
1572686884
как же збс что он в Локо не перешел
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