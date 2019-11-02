Шюррле: «Лучшие шесть команд РПЛ в Бундеслиге были бы в середине таблицы»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле сравнил уровень РПЛ и Бундеслиги. Немец принадлежит дортмундской «Боруссии».
«Уровень РПЛ неплохой. Лучшие шесть команд турнира были бы в Бундеслиге в середине таблицы. Остальным командам было бы тяжело играть в чемпионате Германии», – выразил мнение футболист в интервью Bild Podcast.
- Немец – чемпион мира 2014 года.
- В текущем сезоне РПЛ Шюррле провел девять матчей, забил гол, отдал две результативные передачи.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
Источник: Bild Podcast