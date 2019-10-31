Главные новости дня. «Спартак» обыграл «Ростов»; «Урал», «Торпедо», «Химки» или «Шинник» сыграют в финале кубка

Жеребьевка Кубка лиги. «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой», «Эвертон» – с «Лестером».

Маркизио: «Они направили оружие нам в лицо. Это было тяжело. Слава богу, детей не было дома».

Экс-игрок «Милана» Кутузов – о Каррере: «Победа в РПЛ для итальянцев – куда-то съездил, что-то выиграл у медведей».

«Бизнес Online»: «Спартак» выкупил Гулиева, чтобы не позволить «Краснодару» перехватить игрока.

Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию ради рекламы казино.

«Спартак» провел тренировку со школьником, над которым издевались старшеклассники. Тедеско общался с мальчиком на русском языке.

Кубок России. «Спартак» обыграл «Ростов».

Определились все четвертьфиналисты Кубка России. «Урал», «Торпедо», «Химки» или «Шинник» сыграют в финале.

Дикая траектория удара из Кубка Украины. Мяч резко завалился в сторону и влетел в ворота