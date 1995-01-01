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    «Бизнес Online»: «Спартак» выкупил Гулиева, чтобы не позволить «Краснодару» перехватить игрока

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев мог перейти из «Ростова» в «Краснодар».

    В январе 2018 года «Ростов» арендовал Гулиева у «Спартака» до конца сезона, а летом выкупил его за 500 тысяч евро. Москвичи прописали в договоре возможность вернуть воспитанника своей академии за 1 миллион евро, но действовал этот пункт только до зимы.

    «Краснодар», как и некоторые другие клубы РПЛ, заинтересовался Гулиевым и был близок к трансферу. «Спартак» воспользовался опцией в контракте хавбека и выкупил его обратно, чтобы не позволить клубу Сергея Галицкого перехватить футболиста, сообщает «Бизнес Online».

    • В этом сезоне Гулиев провел в РПЛ 10 матчей, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 2,8 миллиона евро.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии9
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      Рейтинг: +21176

      gol_kak_sokol 7 минут назад

      Выкупил российский паспорт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9376

      vka1970 8 минут назад

      Воспитанник нашей школы.
      Своими воспитанниками не разбрасываются.
      Или хотя бы стремятся к этому.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6208

      piligrim1986 8 минут назад

      о блин, а я и забыл, что он в Спартаке

      1
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      Рейтинг: +862

      Mister_Tomsk 13 минут назад

      скупой платит дважды)

      0
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      Рейтинг: +168

      Кнут Юхансон 20 минут назад

      Нужно было ослабить Краснодар и отдать ему этого футболёра

      0
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      Рейтинг: +33

      Жорик секс обжорик > Кнут Юхансон 13 минут назад

      спартак хотел нае*ать краснодар, а в итоге нае*ал се6я...

      1
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      Рейтинг: +3100

      RotBerg > Жорик секс обжорик 1 минуту назад

      Как обычно

      0
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      Рейтинг: +991

      serhio80 24 минуты назад

      Мда) до когда опция в контракте действовала? Если опция в контракте уже не действовала, то как ей можно воспользоваться?)

      1
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      Рейтинг: +2150

      Dellleone 25 минут назад

      Да нафиг он нужен вообще эта гуля .

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