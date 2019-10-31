«Бизнес Online»: «Спартак» выкупил Гулиева, чтобы не позволить «Краснодару» перехватить игрока

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев мог перейти из «Ростова» в «Краснодар».

В январе 2018 года «Ростов» арендовал Гулиева у «Спартака» до конца сезона, а летом выкупил его за 500 тысяч евро. Москвичи прописали в договоре возможность вернуть воспитанника своей академии за 1 миллион евро, но действовал этот пункт только до зимы.

«Краснодар», как и некоторые другие клубы РПЛ, заинтересовался Гулиевым и был близок к трансферу. «Спартак» воспользовался опцией в контракте хавбека и выкупил его обратно, чтобы не позволить клубу Сергея Галицкого перехватить футболиста, сообщает «Бизнес Online».