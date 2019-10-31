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  • «Бизнес Online»: «Спартак» выкупил Гулиева, чтобы не позволить «Краснодару» перехватить игрока

«Бизнес Online»: «Спартак» выкупил Гулиева, чтобы не позволить «Краснодару» перехватить игрока

31 октября 2019, 14:52
37

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев мог перейти из «Ростова» в «Краснодар».

В январе 2018 года «Ростов» арендовал Гулиева у «Спартака» до конца сезона, а летом выкупил его за 500 тысяч евро. Москвичи прописали в договоре возможность вернуть воспитанника своей академии за 1 миллион евро, но действовал этот пункт только до зимы.

«Краснодар», как и некоторые другие клубы РПЛ, заинтересовался Гулиевым и был близок к трансферу. «Спартак» воспользовался опцией в контракте хавбека и выкупил его обратно, чтобы не позволить клубу Сергея Галицкого перехватить футболиста, сообщает «Бизнес Online».

  • В этом сезоне Гулиев провел в РПЛ 10 матчей, результативными действиями не отметился.
  • Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 2,8 миллиона евро.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Ростов Гулиев Аяз
Комментарии (37)
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Dellleone
1572523121
Да нафиг он нужен вообще эта гуля .
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serhio80
1572523183
Мда) до когда опция в контракте действовала? Если опция в контракте уже не действовала, то как ей можно воспользоваться?)
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Кнут Юхансон
1572523398
Нужно было ослабить Краснодар и отдать ему этого футболёра
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vka1970
1572524142
Воспитанник нашей школы. Своими воспитанниками не разбрасываются. Или хотя бы стремятся к этому.
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den161
1572525150
"ни себе, ни людям" называется
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Из Твери Леха
1572526014
Пешеходы Краснодара могут выдохнуть.
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dimag
1572526268
Копейки для Федуна, и не каждый кто играет у Пуделя заиграет еще где-то.
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Skull_Boy
1572526434
Просто спасли быков
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ufos73
1572528770
А сейчас быки не хотят его купить? ))
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yaran56
1572533366
Гулиев в Ростове и Гулиев в свиноферме разные уровни, не вползу столичных.
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