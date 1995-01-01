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    Эмери – об игре с «Ливерпулем»: «Можем гордиться проделанной работой, но не результатом»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

    • Основное время встречи завершилось ничьей 5:5.
    • В серии пенальти мерсисайдцы одержали победу.

    «Сумасшедший матч. В первом тайме у нас был высокий темп. Да и в конце игры мы вели в счете до самого последнего момента. Пенальти – это всегда 50 на 50, мы проиграли.

    Есть много положительных моментов. Мы можем гордиться проделанной работой, но не результатом. Обе команды не могут быть довольны действиями в обороне. Но для болельщиков это были потрясающие 90 минут. Это было впечатляюще», – сказал Эмери.

    Отвратное поведение капитанов – нормальное явление для «Арсенала». До Джаки портачили ван Перси, Косиельни и Галлас

    Источник: BBC

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +424

      LMI 6 часов назад

      Не понимаю - чем тут гордиться? Забили пять голов? Ну да - дети в защите были на Энфилде. А почему пропустили 5 со своими переростками, да еще один из них сами забили ногами чемпиона мира? Почему при невероятно благополучном раскладе снова проиграли?

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      Рейтинг: +4355

      ivan-football-fan 6 часов назад

      АРСЕНАЛИЩЕ!!!!!
      МЕСУТОЗИЛИЩЕ!!!!!!!
      Как же мы всё это ждали от Эмери!))))
      КРАСОТИЩА))))
      5 голов Ливеру!
      Но...дальше пошёл Ливерпуль ...
      Он- ....ЕЩЁ КРУЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ)))

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