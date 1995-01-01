Эмери – об игре с «Ливерпулем»: «Можем гордиться проделанной работой, но не результатом»

Не понимаю - чем тут гордиться? Забили пять голов? Ну да - дети в защите были на Энфилде. А почему пропустили 5 со своими переростками, да еще один из них сами забили ногами чемпиона мира? Почему при невероятно благополучном раскладе снова проиграли?
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля».
- Основное время встречи завершилось ничьей 5:5.
- В серии пенальти мерсисайдцы одержали победу.
«Сумасшедший матч. В первом тайме у нас был высокий темп. Да и в конце игры мы вели в счете до самого последнего момента. Пенальти – это всегда 50 на 50, мы проиграли.
Есть много положительных моментов. Мы можем гордиться проделанной работой, но не результатом. Обе команды не могут быть довольны действиями в обороне. Но для болельщиков это были потрясающие 90 минут. Это было впечатляюще», – сказал Эмери.
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