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  • Эмери – об игре с «Ливерпулем»: «Можем гордиться проделанной работой, но не результатом»

Эмери – об игре с «Ливерпулем»: «Можем гордиться проделанной работой, но не результатом»

31 октября 2019, 07:52
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

  • Основное время встречи завершилось ничьей 5:5.
  • В серии пенальти мерсисайдцы одержали победу.

«Сумасшедший матч. В первом тайме у нас был высокий темп. Да и в конце игры мы вели в счете до самого последнего момента. Пенальти – это всегда 50 на 50, мы проиграли.

Есть много положительных моментов. Мы можем гордиться проделанной работой, но не результатом. Обе команды не могут быть довольны действиями в обороне. Но для болельщиков это были потрясающие 90 минут. Это было впечатляюще», – сказал Эмери.

Отвратное поведение капитанов – нормальное явление для «Арсенала». До Джаки портачили ван Перси, Косиельни и Галлас

Источник: BBC
Англия. Кубок лиги Ливерпуль Арсенал Эмери Унаи
Комментарии (1)
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LMI
1572502303
Не понимаю - чем тут гордиться? Забили пять голов? Ну да - дети в защите были на Энфилде. А почему пропустили 5 со своими переростками, да еще один из них сами забили ногами чемпиона мира? Почему при невероятно благополучном раскладе снова проиграли?
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