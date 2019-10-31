Эмери – об игре с «Ливерпулем»: «Можем гордиться проделанной работой, но не результатом»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

Основное время встречи завершилось ничьей 5:5.

В серии пенальти мерсисайдцы одержали победу.

«Сумасшедший матч. В первом тайме у нас был высокий темп. Да и в конце игры мы вели в счете до самого последнего момента. Пенальти – это всегда 50 на 50, мы проиграли.

Есть много положительных моментов. Мы можем гордиться проделанной работой, но не результатом. Обе команды не могут быть довольны действиями в обороне. Но для болельщиков это были потрясающие 90 минут. Это было впечатляюще», – сказал Эмери.

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