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  • Ковач: «Плохие передачи игроков «Баварии» связаны с их мотивацией. Тактика ни при чем»

Ковач: «Плохие передачи игроков «Баварии» связаны с их мотивацией. Тактика ни при чем»

30 октября 2019, 07:42
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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подвел итог победе над «Бохумом» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Германии.

«Все было не так на протяжении 60-70 минут.

Мне кажется, что наша плохие передачи связаны с мотивацией футболистов. Тактика тут ни при чем. Слишком много игроков отдавали плохие передачи.

После выхода Мюллера и Коутиньо ситуация улучшилась», – Goal цитирует Ковача.

  • Мюнхенский клуб проигрывал с 36-й минуты. Полузащитник Серж Гнабри сравнял счет на 83-й, а нападающий Томас Мюллер принес команде победу на 89-й.
  • Форвард Роберт Левандовски прервал 17-ти матчевую голевую серию и не забил лишь во втором матче сезона на клубном уровне.

Источник: Goal
Германия. Кубок Бавария Ковач Нико
Комментарии (1)
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panmon
1572422192
Конечно конкретно ты ни в чем не виноват:)
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