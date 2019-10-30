Ковач: «Плохие передачи игроков «Баварии» связаны с их мотивацией. Тактика ни при чем»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подвел итог победе над «Бохумом» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Германии.
«Все было не так на протяжении 60-70 минут.
Мне кажется, что наша плохие передачи связаны с мотивацией футболистов. Тактика тут ни при чем. Слишком много игроков отдавали плохие передачи.
После выхода Мюллера и Коутиньо ситуация улучшилась», – Goal цитирует Ковача.
- Мюнхенский клуб проигрывал с 36-й минуты. Полузащитник Серж Гнабри сравнял счет на 83-й, а нападающий Томас Мюллер принес команде победу на 89-й.
- Форвард Роберт Левандовски прервал 17-ти матчевую голевую серию и не забил лишь во втором матче сезона на клубном уровне.
Источник: Goal