Месси забил 50-й гол со штрафного

Встреча 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Вальядолид» закончилась со счетом 4:1.

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь матч. Аргентинец оформил дубль и отдал две результативные передачи.

Свой первый гол в матче 32-летний игрок забил прямым ударом со штрафного. Мяч стал для него 50-м по этому показателю на клубном и международном уровне.