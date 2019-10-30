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Месси забил 50-й гол со штрафного

30 октября 2019, 10:33

Встреча 11-го тура чемпионата Испании «Барселона»«Вальядолид» закончилась со счетом 4:1.

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь матч. Аргентинец оформил дубль и отдал две результативные передачи.

Свой первый гол в матче 32-летний игрок забил прямым ударом со штрафного. Мяч стал для него 50-м по этому показателю на клубном и международном уровне.

  • «У меня уже нет слов о нем. Каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное», – сказал после матча главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.
  • В текущем сезоне Месси забил 5 мячей и отдал 5 ассистов в 8-ми играх всех турниров.
  • Форвард забил 44 гола со штрафных в составе «Барселоны» и четыре – за сборную Аргентины.

Источник: OptaJose
Испания. Примера Барселона Аргентина Месси Лионель
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