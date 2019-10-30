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  • Вальверде: «У меня уже нет слов о Месси. Каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное»

Вальверде: «У меня уже нет слов о Месси. Каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное»

30 октября 2019, 06:34
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал выступление Лионеля Месси в матче с «Вальядолидом» (5:1, 11-й тур Примеры).

Нападающий забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Что еще можно о нем сказать? У меня уже просто нет слов.

У него невероятный талант. Каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное. Я просто не знаю, что говорить», – сказал Вальверде.

  • В текущем сезоне 32-летний аргентинец забил 5 мячей и отдал 5 ассистов в 8-ми играх всех турниров.
  • Гол на 34-й минуте встречи стал для него 50-м забитым прямым ударом со штрафного на клубном и международном уровне.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (1)
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Ден 781
1572414806
В сборной бы ещё так происходило
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