Вальверде: «У меня уже нет слов о Месси. Каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал выступление Лионеля Месси в матче с «Вальядолидом» (5:1, 11-й тур Примеры).

Нападающий забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Что еще можно о нем сказать? У меня уже просто нет слов.

У него невероятный талант. Каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное. Я просто не знаю, что говорить», – сказал Вальверде.