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    Вальверде: «У меня уже нет слов о Месси. Каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал выступление Лионеля Месси в матче с «Вальядолидом» (5:1, 11-й тур Примеры).

    Нападающий забил два гола и отдал две результативные передачи.

    «Что еще можно о нем сказать? У меня уже просто нет слов.

    У него невероятный талант. Каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное. Я просто не знаю, что говорить», – сказал Вальверде.

    • В текущем сезоне 32-летний аргентинец забил 5 мячей и отдал 5 ассистов в 8-ми играх всех турниров.
    • Гол на 34-й минуте встречи стал для него 50-м забитым прямым ударом со штрафного на клубном и международном уровне.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 06:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1342

      Ден 781 1 час назад

      В сборной бы ещё так происходило

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