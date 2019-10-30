Вальверде: «У меня уже нет слов о Месси. Каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал выступление Лионеля Месси в матче с «Вальядолидом» (5:1, 11-й тур Примеры).
Нападающий забил два гола и отдал две результативные передачи.
«Что еще можно о нем сказать? У меня уже просто нет слов.
У него невероятный талант. Каждый раз, когда он касается мяча, происходит нечто особенное. Я просто не знаю, что говорить», – сказал Вальверде.
- В текущем сезоне 32-летний аргентинец забил 5 мячей и отдал 5 ассистов в 8-ми играх всех турниров.
- Гол на 34-й минуте встречи стал для него 50-м забитым прямым ударом со штрафного на клубном и международном уровне.
Источник: Marca