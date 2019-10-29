Уткин: «Очки Аршавина интереснее и живее, чем нота, которую коллега Черданцев тянет из последних сил с 2008 года»

Журналист Василий Уткин прокомментировал работу бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина на телевидении.

«Успех Аршавина на телевидении… А это успех, конечно. Посмотрите хотя бы на цитируемость. Это верный знак, кого слушают, и главное – кого воспринимают.

Успех, кого обсуждают? Очки Аршавина, конечно, интереснее и живее, чем нота, которую коллега Черданцев из последних сил тянет с июня 2008 года. Хотя эти очки – пластмасса. Но хоть не фонограмма.

Успех Аршавина в том, что он органичен. Это вообще самое главное всегда; кстати, успех Карпина и Радимова (Владислав, правда, как-то не увлекся, что жаль) ровно в том же самом.

Но конкретно сейчас это непременное условие еще и в особой цене, потому что представляет собой все больший, уже отчаянный дефицит. Аршавин ничего не изображает. Он является собой.

Это и работает. Мало того, Андрей использует это как прием. Когда он говорит, продолжая разговор после затянувшегося прямого включения, – хорошо, что долго, у меня будет меньше времени опростоволоситься – это ведь то самое. Эй, вы что, думаете, перед вами ведущий? Студия? Да это же я. Просто я.

Тем не менее, большой проблемой в перспективе является то, что Андрею совершенно все равно, как его используют. Так – окей, эдак – ну, ладно. Ему пока что по фигу. А весь вопрос в том, есть ли ему, что сказать.

Это всегда самое интригующее. Не такая уж и диковина, что вот человек интересен, и ведет себя правильно, и на вопрос не теряется, но… вот самому ему это не нужно. Нечего сообщить urbi et orbi.

Или боится опростоволоситься. Поэтому и норм, что кто-то вот уже полторы минуты не может закончить предложение. Кстати, это тоже от того, что не хочется опростоволоситься. Просто у каждого свои реакции», – написал Уткин в своем телеграме.

«У меня будет меньше времени, чтобы опростоволоситься». Аршавин дебютировал в качестве телеведущего