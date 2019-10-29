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    Уткин: «Очки Аршавина интереснее и живее, чем нота, которую коллега Черданцев тянет из последних сил с 2008 года»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал работу бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина на телевидении.

    «Успех Аршавина на телевидении… А это успех, конечно. Посмотрите хотя бы на цитируемость. Это верный знак, кого слушают, и главное – кого воспринимают.

    Успех, кого обсуждают? Очки Аршавина, конечно, интереснее и живее, чем нота, которую коллега Черданцев из последних сил тянет с июня 2008 года. Хотя эти очки – пластмасса. Но хоть не фонограмма.

    Успех Аршавина в том, что он органичен. Это вообще самое главное всегда; кстати, успех Карпина и Радимова (Владислав, правда, как-то не увлекся, что жаль) ровно в том же самом.

    Но конкретно сейчас это непременное условие еще и в особой цене, потому что представляет собой все больший, уже отчаянный дефицит. Аршавин ничего не изображает. Он является собой.

    Это и работает. Мало того, Андрей использует это как прием. Когда он говорит, продолжая разговор после затянувшегося прямого включения, – хорошо, что долго, у меня будет меньше времени опростоволоситься – это ведь то самое. Эй, вы что, думаете, перед вами ведущий? Студия? Да это же я. Просто я.

    Тем не менее, большой проблемой в перспективе является то, что Андрею совершенно все равно, как его используют. Так – окей, эдак – ну, ладно. Ему пока что по фигу. А весь вопрос в том, есть ли ему, что сказать.

    Это всегда самое интригующее. Не такая уж и диковина, что вот человек интересен, и ведет себя правильно, и на вопрос не теряется, но… вот самому ему это не нужно. Нечего сообщить urbi et orbi.

    Или боится опростоволоситься. Поэтому и норм, что кто-то вот уже полторы минуты не может закончить предложение. Кстати, это тоже от того, что не хочется опростоволоситься. Просто у каждого свои реакции», – написал Уткин в своем телеграме.

    «У меня будет меньше времени, чтобы опростоволоситься». Аршавин дебютировал в качестве телеведущего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    29.10.2019 16:10
    Комментарии4
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      Рейтинг: +101

      Волховский 10 часов назад

      Андрей Аршавин быстро и точно реагирует, и понятно доносит. Черданцеву советую во время игры не увлекаться советами игрокам и тренерам.

      0
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      Рейтинг: +220

      Горкин Блеванов 14 часов назад

      мне понравилось как он сказал ВАР судье по по воду вне игры: "вы эту линию уже пятый раз проводите, проведите ее уже наконц.... "

      0
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      Рейтинг: +490

      playsh 17 часов назад

      Аршавин молодец, говорить умеет лучше многих.Не заикается,не бэкает,не акает,как тот же Малахов со своей чушью.

      3
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      Рейтинг: +1672

      Kollljan 17 часов назад

      Аршавин мяч пинал, филфак не оканчивал.

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